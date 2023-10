Le prototype de motocross électrique de Honda a fait ses débuts au Japon

Le week-end dernier, le géant japonais de la moto Honda a utilisé pour la première fois sa moto électrique de motocross dans une course. Le pilote d'essai et conseiller HRC Trey Canard a été mis à contribution.

La huitième manche du championnat japonais de motocross à Saitama a été choisie comme occasion pour cette première. Trey Canard s'est montré très rapide dès le début sur une piste en partie humide. Le pilote américain a pris la deuxième place lors des qualifications et Canard est arrivé en cinquième position lors de la course de qualification du samedi. En course, il a remporté deux fois le holeshot, mais n'a franchi la ligne d'arrivée qu'une seule fois en raison de chutes, alors qu'il était deuxième.

"Il n'y a pas de différence comme par exemple entre les deux et les quatre temps. On ne peut pas non plus comparer les motos, elles ne sont pas assez semblables pour cela", a déclaré Canard en décrivant ses impressions. "Je ne sais pas si c'est la peur que les e-crossers remplacent les motos à essence. Mais pour moi, ce sont deux catégories différentes. La première fois que je suis monté sur le vélo, il m'a fait un grand sourire. J'avais déjà testé beaucoup de motos et cela n'est pas arrivé souvent. C'était cool - c'était ma première réaction. Ça commence à devenir une machine de course. En tout cas, je me suis bien amusé sur la moto".