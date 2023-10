Il prototipo E-Motocross di Honda ha debuttato in Giappone

Il gigante giapponese delle moto Honda ha partecipato per la prima volta a una gara di motocross con la sua e-bike, con il pilota collaudatore e consulente HRC Trey Canard in azione.

L'ottava prova del Campionato giapponese di motocross a Saitama è stata scelta come occasione per la prima. Trey Canard ha dimostrato una forte velocità fin dall'inizio su una pista parzialmente bagnata. Il pilota statunitense ha ottenuto il secondo posto nelle qualifiche e nella gara di qualificazione di sabato Canard ha concluso in quinta posizione. Nelle gare ha ottenuto l'holeshot due volte, ma ha concluso solo una volta a causa di cadute, quando era secondo.

"Non è una differenza come quella tra due e quattro tempi. Non si possono nemmeno paragonare le moto, non sono abbastanza simili per farlo", ha descritto Canard le sue impressioni. "Non so se sia la paura che gli e-crosser sostituiscano le moto a benzina. Ma per me sono due categorie diverse. La prima volta che mi sono seduto sulla moto mi ha fatto sorridere. Ho provato molte moto e non mi è capitato spesso. È stato bello, è stata la mia prima reazione. Sta lentamente diventando una macchina da corsa. Comunque, mi sono divertito molto sulla moto".