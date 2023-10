O protótipo E-Motocross da Honda estreou-se no Japão

A oitava ronda do Campeonato Japonês de Motocross em Saitama foi a ocasião escolhida para a estreia. Trey Canard mostrou uma forte velocidade desde o início numa pista parcialmente molhada. O piloto americano ficou em segundo lugar na qualificação, e na corrida de qualificação Canard terminou na 5ª posição no sábado. Nas corridas, ele fez o holeshot duas vezes, mas só terminou uma vez devido a quedas, quando estava em segundo lugar.

"Não é uma diferença como entre as motos a dois tempos e as motos a quatro tempos. Também não se pode comparar as motas, não são suficientemente semelhantes para isso", Canard descreveu as suas impressões. "Não sei se é o medo de que as e-crossers substituam as motos a gasolina. Mas para mim são duas categorias diferentes. A primeira vez que me sentei na mota, fiquei com um grande sorriso na cara. Já testei muitas motas e isso não aconteceu muitas vezes. Foi fixe - essa foi a minha primeira reação. Está a tornar-se lentamente numa máquina de corridas. De qualquer forma, diverti-me muito com a moto".