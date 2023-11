Eggendorf : dernier événement tout-terrain en 2023 en Autriche

L'ancienne piste de speedway située près de Wr.Neustadt a été agrandie avec une partie offroad généreuse et a permis à 34 équipes de se défouler. Les équipes, composées de deux pilotes au choix, ont entamé leur périple à 12h40, sous un ciel nuageux mais avec une météo clémente pour la saison.

Le trio de crossmen rapides composé de Pölzleitner, Neurauter et Schruf, qui avait déjà donné le tempo lors des entraînements, s'est également imposé lors de la course. Mais de justesse. En effet, après 180 minutes de course, le duo König/Cerwenka a franchi la ligne d'arrivée avec seulement deux tours de retard. Derrière, la course était également très serrée. Les champions tchèques de flat-track Krajcovic et Ondrej Svedik (les actuels champions du monde) ont terminé à la troisième place avec un tour de retard supplémentaire.

Markus Jell, dont on sait qu'il n'est pas seulement rapide en speedway sur glace, a mené ses collègues Osendorfer et Bauer, qui courent sous la bannière de l'équipe Inn-Isar-Racing, à la 5e place du jour, battu de justesse par l'équipage autrichien Schruf/Eigner, qui s'était renforcé avec l'as finlandais du flat track Lasse Kurvinen.

Résultat

1. Pölzleitner / Neurauter / Schruf 161 tours.

2. roi / Cerwenka 159 tours.

3. Krajcovic / Svedik 158 tours.

4. Schruf / Eigner /Kurvinen 157 tours.

5e Jell /Osendorfer /Bauer 156 rangs.

6. Eder / Moser 156 rd.