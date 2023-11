Eggendorf: Última prova de todo-o-terreno na Áustria em 2023

Depois do sucesso da estreia do ano passado, o Wr.Neustadt ZV voltou a convidar os pilotos para o Kehraus 2023 da cena off-road. Chegou a altura de os pilotos de cross, supermoto e enduro pisarem o acelerador durante três horas.

A antiga pista de velocidade, perto de Wr.Neustadt, foi ampliada com uma generosa secção de todo-o-terreno e ofereceu espaço para 34 equipas se libertarem. As equipas eram compostas por dois pilotos e iniciaram a sua viagem às 12h40, acompanhada de nuvens mas com bom tempo para a época do ano.

O trio de crossers rápidos Pölzleitner, Neurauter e Schruf, que já tinha marcado o ritmo nos treinos, também se impôs na corrida. Mas por uma pequena margem. Após 180 minutos de corrida, a dupla König/Cerwenka cruzou a linha de chegada com apenas duas voltas de atraso. E também a seguir a eles. Os campeões checos de pista plana Krajcovic e Ondrej Svedik (os actuais campeões do mundo) terminaram em terceiro lugar, também a apenas uma volta.

Markus Jell, conhecido por ser rápido não só na pista de gelo, conduziu os seus colegas Osendorfer e Bauer, que competiam sob a bandeira da Inn-Isar Racing Team, ao 5º lugar do dia, derrotado por pouco pela equipa austríaca Schruf/Eigner, à qual se juntou o finlandês Lasse Kurvinen, um dos melhores em pista plana.

Resultados

1º Pölzleitner / Neurauter / Schruf 161 voltas.

2º König / Cerwenka 159 voltas.

3º Krajcovic / Svedik 158 voltas.

4º Schruf / Eigner / Kurvinen 157 voltas.

5º Jell /Osendorfer /Bauer 156 voltas.

6º Eder / Moser 156 voltas.