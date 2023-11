Tony Cairoli (38 ans) : première apparition officielle chez Ducati

L'EICMA a connu de nombreux temps forts et de nombreuses apparitions de stars de la scène du deux-roues. L'une d'entre elles était l'icône du motocross Antonio Cairoli, qui a surpris tout le monde en passant fin octobre de KTM à Ducati en tant que manager et ambassadeur.

L'homme de 38 ans a déjà visité les halls d'usine de Borgo Panigale, a fait des essais de siège sur la course MX et s'y est même fait photographier. Il n'a toutefois pas encore été vu en dehors des halles sacrées près de Bologne sous les couleurs de Ducati. Elle a fait sa première apparition ce week-end dans le cadre du salon de la moto de Milan.

Sur le stand de Ducati, Cairoli a provoqué dimanche des grappes humaines et des fans enthousiastes. Cairoli s'est patiemment prêté aux demandes d'autographes et aux selfies. On ne sait pas encore quand le neuf fois champion du monde de motocross effectuera les premiers tests officiels sur le terrain avec la machine de motocross Ducati et pourra en parler. C'est son copain et compatriote Alessandro Lupino qui a été engagé comme pilote d'essai MX permanent.

Pour Cairoli, ce n'était pas la seule apparition à Milan. Le Sicilien d'origine avait un emploi du temps très chargé et a également rendu visite à d'autres partenaires et sponsors. Il y avait beaucoup de monde autour de Cairoli chez le fabricant de casques Airoh et chez la marque de vêtements MX Thor. Cairoli s'est également montré sur scène pour sa propre ligne de vêtements de loisirs RACR et a distribué des casquettes de baseball TC222 dédicacées à la foule enthousiaste.