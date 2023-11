Tony Cairoli (38): prima apparizione ufficiale in Ducati

L'EICMA ha regalato numerosi momenti salienti e molte apparizioni di star delle due ruote. Una di queste è stata l'icona del motocross Antonio Cairoli, che a sorpresa è passato da KTM a Ducati come manager e ambasciatore alla fine di ottobre.

Il 38enne ha già visitato i capannoni della fabbrica di Borgo Panigale, ha provato la moto da cross e si è fatto fotografare. Tuttavia, non si è ancora fatto vedere con i colori Ducati al di fuori dei capannoni bolognesi. Ha fatto il suo debutto al Salone della moto di Milano nel fine settimana.

Domenica, allo stand Ducati, Cairoli ha attirato una folla di persone e di fan entusiasti. Cairoli è stato pazientemente disponibile per richieste di autografi e selfie. Non si sa ancora quando il nove volte campione del mondo di motocross completerà i primi test ufficiali in fuoristrada con la moto da cross Ducati e quando potrà parlarne. Il suo compagno e connazionale Alessandro Lupino è stato assunto come collaudatore MX permanente.

Questa non è stata l'unica apparizione di Cairoli a Milano. Il pilota di origine siciliana ha avuto un'agenda fitta di impegni e ha visitato anche altri partner e sponsor. C'è stato molto da fare intorno a Cairoli presso il produttore di caschi Airoh e il marchio di abbigliamento MX Thor. Cairoli è anche apparso sul palco con la sua linea di moda per il tempo libero RACR e ha distribuito cappellini da baseball TC222 autografati alla folla entusiasta.