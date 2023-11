Tony Cairoli (38): Primeira aparição oficial da Ducati

O ícone do motocross Antonio "Tony" Cairoli fez a sua primeira aparição com as cores da sua nova empregadora, a Ducati, no passado fim de semana no salão de motos EICMA em Milão.

A EICMA trouxe inúmeros destaques e muitas aparições de estrelas do mundo das duas rodas. Uma delas foi o ícone do motocross Antonio Cairoli, que surpreendentemente mudou da KTM para a Ducati como gestor e embaixador no final de outubro.

O homem de 38 anos já visitou os pavilhões da fábrica de Borgo Panigale, experimentou a moto de MX e tirou uma fotografia. No entanto, ele ainda não foi visto com as cores da Ducati fora dos corredores sagrados perto de Bolonha. Fez a sua estreia no salão de motos de Milão no fim de semana.

No stand da Ducati, no domingo, Cairoli atraiu multidões de pessoas e fãs entusiastas. Cairoli estava pacientemente disponível para pedidos de autógrafos e selfies. Ainda não se sabe quando é que o nove vezes campeão do mundo de motocross vai completar os primeiros testes oficiais de todo-o-terreno com a máquina de motocross da Ducati e quando é que vai poder falar sobre ela. O seu companheiro e compatriota Alessandro Lupino foi contratado como piloto de testes permanente de MX.

Esta não foi a única aparição de Cairoli em Milão. O piloto nascido na Sicília teve uma agenda preenchida e também visitou outros parceiros e patrocinadores. Houve muita coisa a acontecer à volta de Cairoli no fabricante de capacetes Airoh e na marca de vestuário de MX Thor. Cairoli também apareceu no palco com a sua própria linha de moda de lazer RACR e distribuiu bonés de basebol TC222 autografados à multidão entusiasta.