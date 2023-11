WP Suspension : Offre du Black Friday

Pendant quelques jours, WP Suspension offre la possibilité d'équiper la fourche standard des modèles MX de KTM, Husqvarna et GASGAS avec le Cartridge Kit XACT PRO 6500.

En installant la cartouche XACT PRO 6500 de WP-Suspension dans la fourche d'origine, la précision de la direction doit être améliorée. Comme la cartouche d'amortissement est sous pression, l'huile d'amortissement ne mousse pas, ce qui empêche la perte d'amortissement en cas de charge élevée et de succession rapide de vagues et d'arêtes. De plus, le kit cartouche XACT PRO 6500 offre une large plage de réglage, ce qui permet à chaque pilote de trouver le réglage qui lui convient pour chaque parcours.

Le Cartridge Kit XACT PRO 6500 s'adapte sans modification aux fourches d'origine des modèles MX de KTM, Husqvarna et GASGAS des années modèles 2021 à `24. L'offre du Black Friday comprend, outre le Cartridge Kit, son montage et un set-up personnalisé avec un ressort adapté au poids et au niveau de pilotage de l'acheteur.

WP ne donne pas de prix pour cette offre limitée dans le temps et renvoie à ses revendeurs agréés. Les personnes intéressées par cette offre doivent se rendre chez un concessionnaire WP agréé avant le 2 décembre 2023.