Sospensione WP: offerta del venerdì nero

L'installazione della cartuccia XACT PRO 6500 di WP-Suspension nella forcella originale dovrebbe migliorare la precisione di guida. Poiché la cartuccia dell'ammortizzatore è pressurizzata, l'olio dell'ammortizzatore non fa schiuma, il che impedisce la perdita di smorzamento in presenza di carichi elevati e su onde e spigoli successivi veloci. Inoltre, il Cartridge Kit XACT PRO 6500 offre un'ampia gamma di regolazioni, in modo che ogni pilota possa trovare la giusta impostazione per ogni percorso.

Il Cartridge Kit XACT PRO 6500 si adatta senza modifiche alle forcelle originali dei modelli MX di KTM, Husqvarna e GASGAS dagli anni 2021 al '24. L'offerta del Black Friday comprende il cartridge kit, la sua installazione e un set-up personalizzato con una molla adatta, in base al peso e al livello di guida dell'acquirente.

WP non fornisce un prezzo per questa offerta limitata nel tempo e fa riferimento ai suoi rivenditori autorizzati. Chiunque sia interessato a questa offerta deve contattare un rivenditore autorizzato WP entro il 2 dicembre 2023.