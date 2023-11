WP Suspension: Oferta Black Friday

Durante alguns dias, a WP Suspension está a oferecer a oportunidade de atualizar os garfos standard dos modelos MX da KTM, Husqvarna e GASGAS com o kit de cartuchos XACT PRO 6500.

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

A instalação do cartucho XACT PRO 6500 da WP-Suspension na forqueta original deverá melhorar a precisão da direção. Como o cartucho do amortecedor é pressurizado, o óleo do amortecedor não faz espuma, o que evita a perda de amortecimento sob cargas elevadas e em ondas e arestas rápidas e sucessivas. Além disso, o kit de cartuchos XACT PRO 6500 oferece uma ampla gama de ajustes, para que cada ciclista possa encontrar a configuração correcta para cada percurso.

O kit de cartuchos XACT PRO 6500 adapta-se sem modificações às forquilhas originais dos modelos MX da KTM, Husqvarna e GASGAS dos anos 2021 a 24. A oferta da Black Friday inclui o kit de cartuchos, a sua instalação e uma configuração personalizada com uma mola adequada, adaptada ao peso e ao nível de condução do comprador.

A WP não indica um preço para esta oferta limitada e dirige-se aos seus concessionários autorizados. Qualquer pessoa interessada nesta oferta deve contactar um revendedor WP autorizado até 2 de dezembro de 2023.