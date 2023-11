Nouvelle Triumph TF 250-X : équipement et prix

Le communiqué de presse explique le concept de la TF 250-X : "La nouvelle moto quatre temps de Triumph a été développée de A à Z en collaboration avec des coureurs de haut niveau comme Ricky Carmichael et Iván Cervantes. La transmission et le châssis en aluminium sont construits de manière compacte et légère".

Le chef de produit de Triumph, Steve Sargent, fait l'éloge du projet : "Nous introduisons une nouvelle moto dans le monde du motocross et fournissons des performances convaincantes. Pour y parvenir, nous nous concentrons sur la fourniture d'un package adapté à chaque niveau de pilotage, du champion à l'amateur. Cette moto est à cent pour cent une moto Triumph, conçue et fabriquée par nos équipes de développement de châssis et de moteurs, leaders mondiaux dans leur domaine. Pour ce faire, ils ont bénéficié de l'aide experte de nos pilotes de course. Nous sommes partis d'une feuille blanche et avons développé un tout nouveau design, y compris un nouveau moteur, un nouveau châssis et une nouvelle électronique".

Le moteur monocylindre à quatre temps de la TF 250-X est compact et léger. Le moteur possède des pistons en aluminium forgé et des soupapes en titane et dispose de revêtements DLC (diamond like carbon) à très faible frottement. À cela s'ajoutent des couvercles en magnésium très légers et un embrayage Exedy Belleville.

La gestion du moteur permet de nombreuses options de réglage, qui sont complétées par l'application MX Tune Pro en option. Celle-ci permet au pilote de changer les cartographies du moteur. À cela s'ajoutent, pour le diagnostic en direct, un tableau de bord des capteurs moteur en temps réel et un système de gestion du moteur programmable.

Le châssis en aluminium est doté d'un cadre en tube central très solide et léger avec deux sous-poutres, conçu pour un équilibre optimal entre performance, poids et flexibilité. Le poids total du TF 250-X établit une nouvelle référence en matière de rapport puissance/poids dans cette catégorie. De plus, le châssis offre un haut niveau de réglage afin de répondre aux besoins des pilotes et des styles de conduite les plus divers.

Le nouveau TF 250-X est entièrement équipé de composants de haute qualité. Il s'agit notamment de la suspension KYB avec fourche AOS de 48 mm, tés de fourche forgés et usinés en aluminium 7075-T6 et un amortisseur central avec ressort mécanique et réservoir d'expansion, réglable en compression (haute et basse vitesse) et en détente.

Le système de freinage Brembo dispose d'un étrier flottant à deux pistons de 24 mm à l'avant, d'un étrier flottant à un seul piston de 26 mm à l'arrière et de disques de frein Galfer de 260 mm à l'avant et de 220 mm à l'arrière. Des jantes en aluminium DirtStar 7000 Series et des moyeux en aluminium fraisé ont également été montés. Les motos sont équipées de pneus Pirelli Scorpion MX32 mid-soft. Un guidon Pro-Taper ACF et des poignées ODI Half-Waffle Lock-On complètent le set-up.

En plus de l'équipement de série, Triumph a développé une gamme d'accessoires en collaboration avec les plus grands fabricants d'accessoires afin d'améliorer encore les performances.

Ces accessoires comprennent :

- Système d'échappement Akrapovič entièrement en titane

- Dispositif XTrig hole shot

- Module de contrôle de démarrage Athena LC-GPA

- Module Wi-Fi MX Tune Pro

- Selle Performance Gripper et housse de selle

- Kits de carrosserie

Les concessionnaires Triumph Motocross proposent également une nouvelle ligne de vêtements, développée en collaboration avec Alpinestars. La gamme comprend des bottes de motocross et d'enduro ainsi que des vêtements de course.

À partir du printemps 2024, de nouveaux concessionnaires d'assistance motocross et enduro Triumph ouvriront leurs portes en Europe, en Australie et aux États-Unis, dont 300 d'ici la fin de l'année 2024. Il s'agit de centres tout-terrain spécialisés qui proposent la vente, l'entretien, les pièces détachées, les vêtements et l'assistance en course.

Ce réseau est soutenu par un système d'approvisionnement 24h/24 et 7j/7 en pièces détachées et accessoires. Le cœur du système est un nouveau catalogue électronique de pièces et d'accessoires qui peut être consulté sur le site web de Triumph. Le système a été optimisé pour les terminaux mobiles, ce qui permet aux pilotes de rechercher des pièces et de passer des commandes même sur le circuit.

Ricky Carmichael est ravi de la nouvelle moto : "La TF 250-X est une moto incroyable et c'est exactement la moto que nous voulions construire. Quand on parle du châssis, de la chaîne cinématique et des composants, c'est le meilleur de tout ce que l'on peut souhaiter. Que vous soyez un pilote professionnel ou un amateur, vous ne serez pas déçu. J'adore cette moto et ce fut un honneur de participer à un projet avec une marque aussi prestigieuse". L'équipe se lancera dans le monde de la course avec deux des toutes nouvelles motos 250cc 4 temps de Triumph dans la catégorie MX2 2024, avec le soutien du sponsor Monster Energy.

Le team manager de Triumph , Vincent Bereni, est à la tête d'une équipe de techniciens expérimentés qui se concentrent sur le fait d'amener Triumph au sommet de la course tout-terrain. Clément Desalle, qui assiste l'équipe en tant que pilote d'essai, est un pilote de course très expérimenté. L'un des pilotes les plus réguliers de la série, il a été trois fois vice-champion du monde, trois fois troisième du championnat du monde et deux fois quatrième. Au cours de sa carrière, il est monté 23 fois sur la plus haute marche du podium. L'équipe d'usine américaine est dirigée par le duo expérimenté composé de Bobby Hewitt et du directeur d'équipe Steve Westfall.

La nouvelle Triumph devrait être proposée en Allemagne au prix de 10.895 euros(frais de livraison ensus). En Autriche, la moto sera proposée au prix de 11.195 euros(frais annexes et NOVAinclus). La TF 250-X peut être commandée dès maintenant auprès des concessionnaires de motocross Triumph. Les motos seront livrées à partir du printemps 2024.*)

*) Données sans garantie