Nuova Triumph TF 250-X: equipaggiamento e prezzi

Il comunicato stampa spiega il concetto della TF 250-X: "La nuova moto a quattro tempi di Triumph è stata sviluppata da zero in collaborazione con i migliori piloti come Ricky Carmichael e Iván Cervantes. La trasmissione e il telaio in alluminio sono compatti e leggeri".

Steve Sargent, Product Manager di Triumph, elogia il progetto: "Stiamo portando una nuova moto nel mondo del motocross e stiamo offrendo prestazioni convincenti. Per raggiungere questo obiettivo, ci stiamo concentrando sulla realizzazione di un pacchetto per ogni livello di pilota, dal campione al dilettante. La moto è al cento per cento una moto Triumph, progettata e realizzata dai nostri team di sviluppo del telaio e del motore, leader a livello mondiale. Hanno avuto il supporto esperto dei nostri piloti. Siamo partiti da un foglio bianco e abbiamo sviluppato un progetto completamente nuovo, che comprende un nuovo motore, un nuovo telaio e una nuova elettronica".

Il motore monocilindrico a quattro tempi della TF 250-X è compatto e leggero. Il motore ha pistoni in alluminio forgiato e valvole in titanio e presenta rivestimenti DLC (diamond like carbon) a bassissimo attrito. Inoltre, sono presenti coperchi in magnesio molto leggeri e una frizione Exedy Belleville.

Il sistema di gestione del motore consente numerose opzioni di messa a punto, completate dall'applicazione opzionale MX Tune Pro. Questa permette al pilota di modificare le mappature del motore. È presente anche un cruscotto dei sensori del motore in tempo reale e un sistema di gestione del motore programmabile per la diagnostica in tempo reale.

Il telaio in alluminio ha una struttura a tubi centrali molto robusta e leggera con due travi, progettata per ottenere un equilibrio ottimale tra prestazioni, peso e flessibilità. Il peso complessivo del TF 250-X stabilisce un nuovo punto di riferimento per il rapporto peso-potenza in questa categoria. Inoltre, il telaio offre un elevato grado di messa a punto per adattarsi a un'ampia gamma di piloti e stili di guida.

La nuova TF 250-X è dotata di componenti di alta qualità. Tra questi, le sospensioni KYB con forcella AOS da 48 mm, pinze triple forgiate e fresate in alluminio 7075 T6 e un ammortizzatore centrale con molla meccanica e serbatoio, regolabile in compressione (alta e bassa velocità) e in estensione.

L'impianto frenante Brembo prevede una pinza flottante a 2 pistoncini da 24 mm all'anteriore, una pinza singola flottante con pistoncini da 26 mm al posteriore e dischi freno Galfer da 260 mm all'anteriore e 220 mm al posteriore. Sono stati installati anche cerchi in alluminio DirtStar Serie 7000 e mozzi in alluminio fresato. Le moto sono dotate di pneumatici Pirelli Scorpion MX32 mid-soft. Il manubrio Pro-Taper ACF e le manopole ODI half-waffle lock-on completano l'allestimento.

Oltre all'equipaggiamento standard, Triumph ha sviluppato una gamma di accessori in collaborazione con i principali produttori di accessori per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Questi accessori includono:

- Sistema di scarico completo in titanio Akrapovič

- Dispositivo XTrig hole shot

- Modulo di controllo del lancio Athena LC-GPA

- Modulo Wi-Fi MX Tune Pro

- Sella e coprisella Performance Gripper

- Kit di carrozzeria

I concessionari Triumph per il motocross offrono anche una nuova linea di abbigliamento sviluppata in collaborazione con Alpinestars. La gamma comprende stivali da motocross ed enduro e abbigliamento da corsa.

A partire dalla primavera del 2024, in Europa, Australia e Stati Uniti verranno aperti nuovi concessionari Triumph per il motocross e l'enduro, 300 dei quali entro la fine del 2024, che saranno centri specializzati nel fuoristrada e offriranno vendita, assistenza, ricambi, abbigliamento e supporto alle gare.

Questa rete è supportata da un sistema di fornitura di ricambi e accessori attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il cuore del sistema è un nuovo catalogo elettronico di ricambi e accessori, accessibile tramite il sito web Triumph. Il sistema è stato ottimizzato per i dispositivi mobili, consentendo ai piloti di cercare i ricambi e di effettuare gli ordini mentre sono in pista.

Ricky Carmichael è entusiasta della nuova moto: "La TF 250-X è una moto incredibile ed è esattamente la moto che volevamo costruire. Se parliamo di telaio, trasmissione e componenti, è il meglio che si possa desiderare. Che siate piloti professionisti o amatoriali, non rimarrete delusi. Adoro questa moto ed è stato un onore essere coinvolto in un progetto con un marchio così prestigioso". Il team entrerà nel mondo delle corse con due delle nuovissime moto Triumph a 4 tempi da 250 cc nella classe MX2 2024, con il supporto dello sponsor Monster Energy.

Il Team Manager di Triumph , Vincent Bereni, è a capo di un team di tecnici esperti che si prefigge di portare Triumph ai vertici delle competizioni off-road. Clément Desalle, che supporta il team come collaudatore, è un pilota di grande esperienza. Uno dei piloti più costanti della serie, si è classificato tre volte secondo, tre volte terzo nel campionato mondiale e due volte quarto. Nella sua carriera, è salito sul gradino più alto del podio 23 volte. Il team statunitense è guidato dall'esperto duo Bobby Hewitt e dal team manager Steve Westfall.

La nuova Triumph sarà disponibile in Germania al prezzo di 10.895 euro(più spese di spedizione). In Austria, la moto sarà disponibile a 11.195 euro(spese accessorie e NOVAincluse). La TF 250-X può essere ordinata immediatamente presso i concessionari Triumph di motocross. Le moto saranno consegnate a partire dalla primavera del 2024.*)

*) Dati senza garanzia