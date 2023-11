Novo Triumph TF 250-X: Equipamento e preços

O comunicado de imprensa explica o conceito da TF 250-X: "A nova moto a quatro tempos da Triumph foi desenvolvida de raiz em colaboração com pilotos de topo como Ricky Carmichael e Iván Cervantes. A transmissão e o chassis de alumínio são compactos e leves."

O Diretor de Produto da Triumph, Steve Sargent, elogia o projeto: "Estamos a trazer uma nova moto para o mundo do motocross e a proporcionar um desempenho convincente. Para o conseguir, estamos a concentrar-nos em oferecer um pacote para todos os níveis de pilotos, desde campeões a amadores. A moto é cem por cento uma moto Triumph, concebida e fabricada pelas nossas equipas líderes mundiais de desenvolvimento de chassis e motores. Estas equipas contaram com o apoio especializado dos nossos pilotos. Começámos com uma folha de papel em branco e desenvolvemos um design completamente novo, incluindo um novo motor, um novo quadro e uma nova eletrónica."

O motor monocilíndrico a quatro tempos da TF 250-X é compacto e leve. O motor tem pistões de alumínio forjado e válvulas de titânio e possui revestimentos DLC (carbono tipo diamante) com fricção muito baixa. Além disso, existem tampas de magnésio muito leves e uma embraiagem Exedy Belleville.

O sistema de gestão do motor permite inúmeras opções de afinação, que são complementadas pela aplicação opcional MX Tune Pro. Isso permite que o piloto altere os mapeamentos do motor. Existe também um painel de controlo dos sensores do motor em tempo real e um sistema de gestão do motor programável para diagnósticos em tempo real.

O chassis de alumínio tem um quadro de tubo central muito forte e leve com duas vigas, que foi concebido para um equilíbrio ótimo entre desempenho, peso e flexibilidade. O peso total da TF 250-X estabelece uma nova referência para a relação peso-potência nesta categoria. Além disso, o quadro oferece um elevado grau de afinação para se adaptar a uma vasta gama de pilotos e estilos de condução.

A nova TF 250-X está equipada com componentes de alta qualidade. Estes incluem a suspensão KYB com forquilha de suspensão AOS de 48 mm, pinças triplas forjadas e fresadas em alumínio 7075 T6 e um amortecedor central com mola mecânica e reservatório, ajustável em compressão (alta e baixa velocidade) e amortecimento de ricochete.

O sistema de travagem Brembo tem uma pinça flutuante de 2 pistões com pistões de 24 mm à frente, uma pinça flutuante simples com pistões de 26 mm atrás e discos de travão Galfer com 260 mm à frente e 220 mm atrás. Foram também instaladas jantes de alumínio DirtStar Série 7000 e cubos de alumínio fresado. As motos estão equipadas com pneus Pirelli Scorpion MX32 mid-soft. Um guiador Pro-Taper ACF e punhos ODI half-waffle lock-on completam a configuração.

Para além do equipamento de série, a Triumph desenvolveu uma gama de acessórios em colaboração com os principais fabricantes de acessórios para melhorar ainda mais o desempenho.

Estes acessórios incluem:

- Sistema de escape totalmente em titânio Akrapovič

- Dispositivo de disparo de furos XTrig

- Módulo de controlo de arranque Athena LC-GPA

- Módulo MX Tune Pro Wi-Fi

- Assento e capa de assento Performance Gripper

- Kits de carroçaria

Os concessionários Triumph motocross também oferecem uma nova linha de vestuário desenvolvida em colaboração com a Alpinestars. A gama inclui botas de motocross e enduro, bem como vestuário de competição.

A partir da primavera de 2024, serão abertos novos concessionários de apoio ao motocross e enduro da Triumph na Europa, Austrália e EUA, 300 dos quais até ao final de 2024, que serão centros especializados em todo-o-terreno que oferecerão vendas, assistência, peças sobresselentes, vestuário e apoio em corridas.

Esta rede é apoiada por um sistema de fornecimento de peças sobresselentes e acessórios 24 horas por dia, 7 dias por semana. No centro do sistema está um novo catálogo eletrónico de peças e acessórios, ao qual se pode aceder através do website da Triumph. O sistema foi optimizado para dispositivos móveis, permitindo que os pilotos procurem peças e façam encomendas enquanto estão na pista.

Ricky Carmichael está muito satisfeito com a nova moto: "A TF 250-X é uma moto incrível e exatamente a moto que queríamos construir. Quando se fala do chassis, da transmissão e dos componentes, é o melhor de tudo o que se poderia desejar. Quer seja um piloto profissional ou um amador, não ficará desiludido. Adoro esta moto e foi uma honra estar envolvido num projeto com uma marca tão prestigiada." A equipa vai entrar no mundo das corridas com duas das novíssimas motos de 250cc a 4 tempos da Triumph na classe MX2 de 2024, apoiada pelo patrocinador Monster Energy.

O Diretor de Equipa da Triumph, Vincent Bereni, lidera uma equipa de técnicos experientes focados em levar a Triumph ao topo das corridas de todo-o-terreno. Clément Desalle, que apoia a equipa como piloto de testes, é um piloto muito experiente. Um dos pilotos mais consistentes da série, foi três vezes vice-campeão, três vezes terceiro no campeonato do mundo e duas vezes quarto. Na sua carreira, esteve 23 vezes no lugar mais alto do pódio. A equipa de trabalho dos EUA é liderada pela dupla experiente de Bobby Hewitt e pelo chefe de equipa Steve Westfall.

A nova Triumph estará disponível na Alemanha por 10.895 euros(mais despesas de envio). Na Áustria, a moto estará disponível por 11.195 euros(incluindo custos acessórios e NOVA). A TF 250-X pode ser encomendada de imediato nos concessionários Triumph motocross. As motas serão entregues a partir da primavera de 2024.*)

*) Dados sem garantia