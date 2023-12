Moto de Motocross da Ducati: Tony Cairoli está agora a testar

Enquanto as estrelas do motocross estão a desfrutar das férias de inverno, o novo projeto de motocross da Ducati está a ganhar velocidade. Nos últimos dias, a moto de MX, que ainda está a ser mantida em segredo, foi testada numa pista especialmente alugada e protegida nas melhores condições da Sicília.

O consultor da Ducati, Martino Bianchi, e o diretor desportivo, Paolo Ciabatti, visivelmente orgulhoso, também estiveram presentes. O esforço foi enorme, o fornecedor de pneus Pirelli trouxe um grupo de técnicos para a pista - além de um número considerável de engenheiros da Ducati. A presença de Ciabatti sublinhou a importância do projeto em Borgo Panigale.

Também no local, na Sicília, esteve uma delegação considerável do serviço oficial de corridas do fabricante japonês de suspensões Showa, uma marca do Grupo Honda. Cairoli e Lupino ficaram muito satisfeitos. Acima de tudo, o ambiente na equipa nacional italiana era excelente, como sublinhou Lupino.

Nove vezes campeão do mundo e super-estrela, Cairoli sabe naturalmente o que os fãs de todo o mundo têm estado à espera. Por isso, anunciou a próxima apresentação da mota com algumas declarações vagas. "Foram uns dias muito bons de testes. Mal posso esperar para vos apresentar os resultados".

De acordo com as últimas informações, é concebível que a moto Ducati com o piloto de testes Lupino já seja vista na pista de corrida como parte do Campeonato Italiano aberto a partir do início de fevereiro.