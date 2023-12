Sigi Zachmann victime d'un grave accident

L'ancien pilote de motocross et de supermoto Sigi Zachmann, dont la personnalité charismatique enrichit la scène motocycliste suisse depuis 40 ans, a été victime d'un grave accident.

Après une chute lors d'une course d'enduro au Portugal, Sigi Zachmann reste paraplégique. Après avoir reçu les premiers soins au Portugal, Zachmann a été évacué par avion vers le Centre suisse des paraplégiques à Nottwil. Dans cette clinique spécialisée, il reçoit les meilleurs soins possibles.

Plus jeune, Zachmann a été pendant dix ans l'un des pilotes de motocross les plus rapides de Suisse et a même été une fois champion suisse. Il est ensuite passé au supermotard, où il a été vice-champion suisse Prestige en 2000. Il a mis fin à sa carrière de pilote en 2004.

Alors qu'il était encore en motocross, il a monté un magasin de motos, le Motoshop Zachmann, qui est aujourd'hui un magasin de motos et de vélos employant 13 personnes. Parallèlement, Zachmann a encore trouvé le temps de suivre une formation d'entraîneur, d'entraîner entre-temps les pilotes suisses de motocross et de gérer lui-même une école de motocross.

Au-delà de ses activités, Zachmann est respecté et apprécié sur la scène motocycliste suisse pour ses connaissances techniques approfondies et sa nature gagnante. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de force en ces jours difficiles.