Sigi Zachmann gravemente ferito in un incidente

In seguito a un incidente durante una gara di enduro in Portogallo, Sigi Zachmann è rimasto paraplegico. Dopo le prime cure in Portogallo, Zachmann è stato trasportato in aereo al Centro svizzero per paraplegici di Nottwil. In questa clinica specializzata riceve le migliori cure possibili.

In gioventù, Zachmann è stato per dieci anni uno dei piloti di motocross più veloci della Svizzera, diventando anche campione svizzero. È poi passato al Supermoto, dove si è classificato secondo nel Campionato svizzero Prestige nel 2000. Ha concluso la sua carriera di pilota nel 2004.

Mentre era ancora nel motocross, ha avviato un'attività di motociclismo, il Motoshop Zachmann, che oggi è un negozio di moto e biciclette con 13 dipendenti. Zachmann ha anche trovato il tempo di allenarsi come allenatore, di allenare i piloti di motocross svizzeri e di gestire lui stesso una scuola di motocross.

Oltre alle sue attività, Zachmann è rispettato e apprezzato nel panorama motociclistico svizzero per la sua profonda competenza e il suo modo di fare vincente. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza in questi giorni difficili.