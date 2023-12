KTM Factory Editions 2024 : Pilotes radiographiés

Après les modèles de motocross 2024, KTM pousse la 250SX-F et la 450 SX-F en Factory Edition pour le pilote exigeant qui veut le meilleur, valorisé par des composants nobles. Silencieux en titane d'Akrapovic, protection du moteur et du disque de frein renforcée par du carbone, couvercle d'embrayage de Hinson, selle nervurée, tés de fourche usinés CNC avec guidon monté sur caoutchouc, protection du cadre et spoiler de réservoir en version Factory caractérisent l'édition Factory.

Comme les années précédentes, le cadre de l'édition Factory est de couleur orange, mais cette année, les différences sont plus importantes. Par rapport au châssis de série 2024, des épaisseurs de paroi et des découpes différentes augmentent la flexibilité tout en réduisant le poids. Pour cela, les leviers de renvoi vers l'amortisseur ont été équipés de nouveaux joints à faible frottement et la vis de fixation est plus fine et plus légère. Côté moteur, outre l'échappement Akrapovic, un couvercle de boîte à air perforé et un snorkel d'admission plus rigide augmentent la puissance du moteur.

Mais le plus grand pas en avant est l'introduction de la Connectivity Unit Offroad, ou CUO, composée d'une unité de données fixée derrière la plaque de numérotation avant sur le montant de fourche droit et de l'unité GPS sur le garde-boue avant redessiné. Ce n'est que le matériel visible, le logiciel de LitPro, partenaire de KTM, est tout aussi important.

Le COU ouvre un immense champ de réglage de la moto, de collecte de données et d'analyse. Le COU permet d'adapter le contrôle de traction, le couple de freinage moteur, la réponse à l'accélération et le launch control. Il est également possible d'installer un quickshifter.

Outre les réglages individuels, il est possible d'activer des réglages préconfigurés pour le sable, le gravier, les sols compacts et les pistes sèches ou humides. Le système fournit des recommandations pour le réglage des éléments de suspension sur la base des données saisies concernant le poids et le niveau du pilote, la nature de la piste et les conditions météorologiques.

Grâce au partenariat avec le spécialiste de l'analyse des données LitPro, les possibilités du CUO peuvent être largement étendues avec l'application KTMconnect et l'outil d'analyse payant RIDER (environ 70 euros par an selon le pays). Il est possible d'enregistrer des données de chaque tour et de les afficher en tout point du parcours :

-vitesse à chaque point du parcours

-topspeed et vitesse moyenne

-points d'accélération et de freinage

-vitesse engagée

-régime moteur

-position de la poignée d'accélérateur

-intervention du contrôle de traction

-pouls du conducteur

-forces d'accélération, de freinage et centrifuges

-Distance de saut

-température de l'eau de refroidissement

-mapping sélectionné

La combinaison de CUO et de RIDER ouvre des possibilités d'analyse auparavant impensables, afin de déterminer la ligne idéale, mais aussi de mettre en évidence les forces et les faiblesses d'un pilote. Il est également possible d'analyser les effets de la modification des réglages de la suspension.

Les coureurs sur route et les pilotes amateurs engagés sur les circuits connaissent desinstruments similaires depuis quelques années. KTM propose désormais un outil d'analyse adapté aux pilotes de motocross engagés. L'expérience montre qu'il faut un engagement déterminé pour utiliser les vastes possibilités de manière profitable. Mais celui qui y parvient arrive plus vite à ses fins que celui qui se contente de faire le tour et de se fier à ses sensations. Autre inconvénient : c'est la fin de toutes les excuses. Tout ce que fait le pilote est enregistré.

La KTM 450SX-F Factory Edition coûte 12.799 euros en Allemagne (Suisse Fr. 12.190.-, Autriche 13.249 euros). Le prix de la 250SX-F Factory Edition et les dates de livraison n'ont pas encore été fixés.