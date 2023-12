Edizioni KTM Factory 2024: piloti ai raggi X

Dopo i modelli da cross 2024, KTM offre ora la 250SX-F e la 450 SX-F in versione Factory Edition per i piloti più esigenti che vogliono il meglio, aggiornato con componenti di qualità superiore. Il silenziatore posteriore in titanio di Akrapovic, la protezione del motore e del disco del freno rinforzata in carbonio, il coperchio della frizione di Hinson, la sella rigata, i morsetti tripli fresati a CNC con manubrio montato in gomma, la protezione del telaio e lo spoiler del serbatoio in design factory caratterizzano la Factory Edition.

Come negli anni precedenti, il telaio Factory Edition è colorato di arancione, ma quest'anno le differenze sono maggiori. Rispetto al telaio della serie 2024, i diversi spessori delle pareti e i tagli aumentano la flessibilità e riducono al contempo il peso. Inoltre, le campane dell'ammortizzatore sono state dotate di nuove guarnizioni a basso attrito e la vite di fissaggio è più sottile e leggera. Per quanto riguarda il motore, oltre allo scarico Akrapovic, un coperchio forato dell'airbox e uno snorkel di aspirazione più rigido aumentano le prestazioni del motore.

Il passo più importante, tuttavia, è l'introduzione della Connectivity Unit Offroad, o CUO in breve, costituita da un'unità dati montata dietro la targa anteriore sulla gamba destra della forcella e dall'unità GPS sul parafango anteriore ridisegnato. Questo è solo l'hardware visibile, il software del partner KTM LitPro è altrettanto importante.

Il CUO apre un campo enorme per la messa a punto della moto, la raccolta e l'analisi dei dati. Il COU consente di regolare il controllo di trazione, la coppia frenante del motore, la risposta dell'acceleratore e il launch control. È possibile installare anche un quickshifter.

Oltre alle impostazioni individuali, è possibile attivare impostazioni preconfigurate per sabbia, ghiaia, superfici compatte e piste asciutte o bagnate. Il sistema fornisce raccomandazioni per la regolazione degli elementi delle sospensioni in base ai dati inseriti sul peso e sul livello del pilota, sulle condizioni della pista e sulle condizioni atmosferiche.

Grazie alla partnership con lo specialista dell'analisi dei dati LitPro, le possibilità del CUO possono essere ampiamente ampliate con l'app KTMconnect e lo strumento di analisi RIDER, disponibile a pagamento (70 euro all'anno, a seconda del Paese). Ogni giro può essere registrato e visualizzato in qualsiasi punto del percorso:

-velocità in ogni punto del percorso

-velocità massima e media

-punti di accelerazione e di frenata

-marcia inserita

-velocità del motore

-posizione dell'acceleratore

-Intervento del controllo di trazione

-Impulso del conducente

-Accelerazione, frenata e forze centrifughe

-Distanza di salto

-temperatura dell'acqua di raffreddamento

-Mappatura selezionata

La combinazione di CUO e RIDER apre possibilità finora impensabili per analizzare la traiettoria ideale, ma anche per rivelare i punti di forza e di debolezza del pilota. È inoltre possibile analizzare gli effetti della modifica delle impostazioni delle sospensioni.

I piloti su strada e quelli che si dedicano alla pista per hobby conosconostrumenti simili già da diversi anni. Ora KTM offre uno strumento di analisi personalizzato ai piloti di motocross. L'esperienza ha dimostrato che è necessario un impegno deciso per utilizzare con profitto l'ampia gamma di possibilità. Tuttavia, chi riesce a farlo raggiungerà il suo obiettivo più velocemente di chi si limita a girare un po' e ad affidarsi all'istinto. Un altro svantaggio: è la fine di tutte le scuse. Tutto ciò che il pilota fa viene registrato.

La KTM 450SX-F Factory Edition costa 12.799 euro in Germania (Svizzera fr. 12.190, Austria 13.249 euro). Il prezzo della 250SX-F Factory Edition e le date di consegna non sono ancora state definite.