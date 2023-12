KTM Factory Editions 2024: Pilotos radiografados

Depois dos modelos de motocross de 2024, a KTM oferece agora a 250SX-F e a 450 SX-F como Factory Edition para o motociclista exigente que quer o melhor, atualizado com componentes de primeira qualidade. O silenciador traseiro em titânio da Akrapovic, a proteção do motor e dos discos de travão reforçada a carbono, a cobertura da embraiagem da Hinson, o assento com nervuras, as pinças triplas fresadas em CNC com guiador montado em borracha, a proteção do quadro e o spoiler do depósito com design de fábrica caracterizam a Factory Edition.

Tal como nos anos anteriores, o quadro da Factory Edition é cor de laranja, mas este ano as diferenças são maiores. Em comparação com o quadro da série 2024, as diferentes espessuras das paredes e os cortes aumentam a flexibilidade e reduzem o peso ao mesmo tempo. Além disso, as campânulas para o amortecedor foram equipadas com novos vedantes de baixa fricção e o parafuso de fixação é mais fino e mais leve. Do lado do motor, para além do escape Akrapovic, uma cobertura perfurada da caixa de ar e um snorkel de admissão mais rígido aumentam o desempenho do motor.

O maior passo, no entanto, é a introdução da Unidade de Conectividade Offroad, ou CUO para abreviar, que consiste numa unidade de dados montada atrás da placa de matrícula dianteira na perna direita da forquilha e a unidade GPS no guarda-lamas dianteiro redesenhado. Este é apenas o hardware visível, o software do parceiro LitPro da KTM é igualmente importante.

O CUO abre um enorme campo de afinação, recolha de dados e análise de motos. O COU permite o ajuste do controlo de tração, do binário de travagem do motor, da resposta do acelerador e do controlo de arranque. Pode também ser instalada uma alavanca de mudanças rápida.

Para além das regulações individuais, podem ser activadas regulações pré-configuradas para areia, gravilha, superfícies compactas e pistas secas ou molhadas. O sistema faz recomendações para a regulação dos elementos da suspensão com base nos dados introduzidos sobre o peso e o nível do condutor, as condições da pista e as condições climatéricas.

Graças à parceria com o especialista em análise de dados LitPro, as possibilidades do CUO podem ser amplamente expandidas com o aplicativo KTMconnect e a ferramenta de análise RIDER, que está disponível por uma taxa (70 euros por ano, dependendo do país). Cada volta pode ser registada e apresentada em qualquer ponto do percurso:

-velocidade em cada ponto do percurso

-velocidade máxima e velocidade média

-pontos de aceleração e de travagem

-Marcha engatada

-Velocidade do motor

-Posição do acelerador

-Intervenção do controlo da tração

-Pulso do condutor

-Forças de aceleração, de travagem e centrífugas

-Distância de salto

-temperatura da água de arrefecimento

-Mapeamento selecionado

A combinação do CUO e do RIDER abre possibilidades antes impensáveis para analisar a linha ideal, mas também para revelar os pontos fortes e fracos de um piloto. Os efeitos da alteração das regulações da suspensão também podem ser analisados.

Os pilotos de estrada e os pilotos de pista dedicados estão familiarizados comferramentas semelhantes há vários anos. Agora, a KTM está a oferecer uma ferramenta de análise personalizada aos pilotos de motocross dedicados. A experiência demonstrou que é necessário um empenhamento determinado para utilizar a vasta gama de possibilidades de forma rentável. No entanto, aqueles que o conseguem fazer atingirão o seu objetivo mais rapidamente do que aqueles que simplesmente dão umas voltas e confiam nos seus instintos. Outra desvantagem: é o fim de todas as desculpas. Tudo o que o piloto faz fica registado.

A KTM 450SX-F Factory Edition custa 12.799 euros na Alemanha (Suíça 12.190 Fr., Áustria 13.249 euros). O preço da 250SX-F Factory Edition e as datas de entrega ainda não foram finalizados.