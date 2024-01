MX Perspectives pour 2024 : nouvelles opportunités, nouveaux espoirs

La nouvelle année a commencé et dans cinq jours seulement, le 6 janvier, le championnat américain de supercross débutera à Anaheim (Californie). Le double champion du monde FIM de supercross en titre Ken Roczen(Suzuki) sera de la partie. L'Allemand ne rencontrera pas seulement des adversaires comme le champion Chase Sexton, passé de Honda à KTM, ainsi que les frères australiens Lawrence, mais aussi le champion du monde de motocross MXGP Jorge Prado (GASGAS) qui veut se mesurer à la concurrence pour les 3 premières courses.

Eli Tomac(Yamaha), dont la rupture du tendon d'Achille a gâché le championnat l'année dernière, est de nouveau en forme et Jett Lawrence, qui a gagné tout ce qu'il y avait à gagner aux États-Unis l'année dernière, commencera la nouvelle saison avec une confiance encore plus grande. La première apparition de Triumph aux États-Unis sera également très intéressante à voir. Il faudra toutefois attendre le début des championnats US Lites de la côte Est, le 3 février à Detroit, pour assister à cet événement. Avec Beta, un autre constructeur fait son entrée dans le championnat américain. Colt Nichols et Benny Bloss ont été engagés comme pilotes officiels de Beta.

Le début de la saison à Anaheim sera donc passionnant à plus d'un titre. Seule la météo inquiète encore les organisateurs, car la pluie est actuellement encore prévue en Californie jusqu'au milieu de la semaine, ce qui pourrait devenir un sujet de préoccupation au stade Angel ouvert.

Le 12-14 janvier 2024, le point culminant du supercross allemand aura lieu dans la Westfalenhalle de Dortmund. La vente des billets pour le Supercross ADAC bat son plein et l'événement du samedi est quasiment complet.

Outre Triumph et Beta, un autre constructeur se lancera cette année dans le motocross : Ducati ne veut certes pas s'engager en championnat du monde avant 2025, mais participera dès cette année à des manches du championnat italien. Ce n'est autre qu'Antonio Cairoli qui a pu être recruté pour ce projet et l'on est curieux de voir ce que les Italiens ont développé.

Le championnat du monde débutera le 10 mars en Argentine. Bien que le calendrier ne soit pas encore définitivement fixé, la date du Grand Prix d'Allemagne dans la vallée est fixée aux 1er et 2 juin. Le Grand Prix d' Allemagne sera la 8e manche du championnat du monde et les préparatifs pour le point culminant de l'année battent déjà leur plein. L'organisateur propose actuellement des billets à prix réduit pour les réservations anticipées. Ceux qui souhaitent suivre toute la saison 2024 en livestream devraient également profiter de l'offre avantageuse de MXGP-TV.com.

Les ADAC MX Masters débuteront le week-end du 20-21avril à Fürstlich Drehna. Max Nagl(KMP Honda) veut défendre son titre et Dennis Ullrich(Sarholz KTM), le quintuple champion, est de retour pour les ADAC MX Masters.

Mais la nouvelle année soulève aussi des questions. Quelle sera l'évolution du championnat du monde desupercrossFIM? Après la saison dite pilote de 2022, le championnat du monde de supercross de 2023 a tourné au désastre. Même si le championnat s'est déroulé de manière tout à fait satisfaisante du point de vue allemand avec le vainqueur Ken Roczen, la mise en œuvre des championnats a de nouveau soulevé plus de questions que de réponses. En contrepartie du championnat du monde de supercross FIM, qui s'est déroulé au niveau des manifestations locales, leschampionnats du monde SMX ont été établis aux États-Unis. Les finales des playoffsont donné lieu à des courses passionnantes, mais les pilotes et les équipes ont parfois dépassé les limites du possible. Il y a eu trop de blessés à la fin. Sur ce point également, des négociations seraient urgentes. Après les expériences des deux dernières années, la FIM et l'AMA devraient enfin s'asseoir ensemble autour d'une table et relancer le championnat du monde de supercross, au lieu de s'engager dans des jeux de pouvoir au détriment des pilotes et des équipes.

C'est aussi unespoirpour 2024, car les défis augmentent. L'environnement de notre sport continuera à être confronté à des problèmes. De plus en plus de circuits rencontrent des problèmes. Même le légendaire circuit de sable de Lommel, en Belgique, a eu maille à partir avec les autorités environnementales à la fin de l'année dernière. Heureusement, la menace de fermeture du circuit a pu être évitée in extremis. Dans le contexte des interdictions annoncées des moteurs à combustion, le motocross est de plus en plus sur la défensive, en particulier en Allemagne. Mais il est bien connu que les sportifs sont des combattants et que les amateurs de sports motorisés sont particulièrement durs. En ce sens, nous nous engageons à faire de 2024 une bonne année !