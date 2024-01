Prospettive MX per il 2024: nuove opportunità, nuove speranze

Il nuovo anno è iniziato e tra soli 5 giorni, il 6 gennaio, prenderà il via il Campionato statunitense di Supercross ad Anaheim (California). Il due volte campione del mondo FIM Supercross in carica Ken Roczen(Suzuki) sarà presente. Il tedesco non solo dovrà affrontare avversari come il campione Chase Sexton, passato dalla Honda alla KTM, e i fratelli australiani Lawrence, ma anche il campione del mondo di motocross MXGP Jorge Prado (GASGAS) sarà impegnato nelle prime tre gare.

Eli Tomac(Yamaha), il cui campionato è stato rovinato l'anno scorso da una lacerazione del tendine d'Achille, è di nuovo in forma e Jett Lawrence, che l'anno scorso ha vinto tutto quello che c'era da vincere negli USA, inizierà la nuova stagione con la fiducia ulteriormente rafforzata. Anche la prima apparizione di Triumph negli USA sarà emozionante da vedere. Tuttavia, per questo evento dovremo aspettare l'inizio del campionato US Lites East Coast a Detroit il 3 febbraio. Beta è un altro costruttore che partecipa ai campionati statunitensi. Colt Nichols e Benny Bloss sono stati ingaggiati come piloti ufficiali Beta.

L'apertura della stagione ad Anaheim sarà quindi emozionante sotto più punti di vista. Solo il tempo è ancora una preoccupazione per gli organizzatori, dato che attualmente in California è prevista pioggia fino a metà settimana, che potrebbe diventare un problema nell'Angel Stadium aperto.

L'evento clou del Supercross tedesco si svolgerà alla Westfalenhalle di Dortmund dal 12 al 14 gennaio 2024. La prevendita dei biglietti per l'ADAC Supercross è in pieno svolgimento e l'evento di sabato è praticamente esaurito.

Oltre a Triumph e Beta, quest'anno un altro costruttore farà il suo ingresso nel motocross: La Ducati, che forse non vorrà partecipare al campionato mondiale fino al 2025, parteciperà già quest'anno alle gare del campionato italiano. Per questo progetto è stato ingaggiato nientemeno che Antonio Cairoli e sarà interessante vedere cosa hanno sviluppato gli italiani.

Il Campionato del Mondo inizierà il 10 marzo in Argentina. Anche se il calendario non è ancora stato definito, è stata fissata la data del Gran Premio di Germania, che si terrà nella conca di San Martino l'1 e il 2 giugno. Il Gran Premio di Germania sarà l'ottava prova del Campionato del Mondo e i preparativi per l'evento clou dell'anno sono già in pieno svolgimento. L'organizzatore offre ancora biglietti scontati per chi prenota in anticipo. Chi desidera seguire l'intera stagione 2024 in livestream, può approfittare dell'offerta speciale di MXGP-TV.com.

L'ADAC MX Masters prenderà il via a Fürstlich Drehna nel weekend del 20 e 21aprile. Max Nagl(KMP Honda) punta a difendere il suo titolo e il cinque volte campione Dennis Ullrich(Sarholz KTM) è tornato all'ADAC MX Masters.

Ma il nuovo anno solleva anche delle domande. Come proseguirà il CampionatomondialeFIM Supercross? Dopo la stagione pilota 2022, il Campionato del Mondo Supercross 2023 si è trasformato in un disastro. Anche se il Campionato del Mondo è stato molto divertente dal punto di vista tedesco con il vincitore Ken Roczen, la realizzazione dei campionati ha sollevato ancora una volta più domande che risposte. A differenza del Campionato mondiale FIM Supercross, organizzato a livello di eventi locali, iCampionati mondiali SMX sono stati istituiti negli Stati Uniti. Le finali dei play-offhanno offerto gare emozionanti, ma per i piloti e le squadre a volte si è andati oltre il limite del possibile. Ci sono stati troppi infortuni alla fine. Questo è un altro settore in cui è urgente negoziare. Dopo le esperienze degli ultimi due anni, la FIM e l'AMA dovrebbero finalmente sedersi di nuovo insieme e riorganizzare il Campionato del Mondo Supercross, invece di farsi coinvolgere in giochi di potere a spese di piloti e team.

Questa è anche unasperanzaper il 2024, dato che le sfide sono in aumento. L'ambiente del nostro sport continuerà ad avere problemi. Sempre più circuiti hanno problemi. Anche il leggendario circuito di sabbia di Lommel, in Belgio, ha dovuto fare i conti con le autorità ambientali alla fine dello scorso anno. Fortunatamente, l'imminente chiusura del circuito è stata scongiurata all'ultimo minuto. Nel contesto degli annunciati divieti sui motori a combustione, lo sport del motocross è sempre più sulla difensiva, soprattutto in Germania. Ma si sa che gli atleti sono dei combattenti e gli sportivi dei motori sono dei calibri particolarmente duri. Con queste premesse, iniziamo a fare in modo che il 2024 sia un buon anno !