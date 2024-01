Perspectivas MX para 2024: novas oportunidades, novas esperanças

O novo ano começou e, dentro de apenas 5 dias, a 6 de janeiro, o Campeonato de Supercross dos EUA vai arrancar em Anaheim (Califórnia). O bicampeão e atual campeão do mundo de Supercross da FIM, Ken Roczen(Suzuki), vai estar presente. O alemão não só vai enfrentar rivais como o campeão Chase Sexton, que mudou da Honda para a KTM, e os irmãos australianos Lawrence, mas o Campeão do Mundo de Motocross MXGP, Jorge Prado (GASGAS), também vai enfrentar a concorrência nas três primeiras corridas.

Eli Tomac(Yamaha), cujo campeonato foi estragado no ano passado por uma rutura do tendão de Aquiles, está novamente em forma e Jett Lawrence, que ganhou tudo o que havia para ganhar nos EUA no ano passado, vai começar a nova temporada com a sua confiança ainda mais reforçada. A primeira participação da Triumph nos EUA também será emocionante de assistir. No entanto, teremos de esperar por este evento até ao início do Campeonato da Costa Leste de US Lites em Detroit, a 3 de fevereiro. A Beta é outro fabricante que está a participar nos campeonatos dos EUA. Colt Nichols e Benny Bloss foram contratados como pilotos de trabalho da Beta.

A abertura da temporada em Anaheim será, portanto, emocionante em mais de um sentido. Apenas o tempo continua a ser uma preocupação para os organizadores, uma vez que está prevista chuva na Califórnia até ao meioda semana, o que pode tornar-se um problema no Angel Stadium.

O ponto alto do Supercross alemão terá lugar no Westfalenhalle de Dortmund, de 12 a 14 de janeiro de 2024. A venda antecipada de bilhetes para o ADAC Supercross está a decorrer em pleno e o evento de sábado está praticamente esgotado.

Para além da Triumph e da Beta, outro fabricante vai entrar no desporto de motocross este ano: A Ducati pode não querer começar a competir nos campeonatos mundiais até 2025, mas já vai participar nas rondas do campeonato italiano este ano. Antonio Cairoli foi recrutado para o projeto e será interessante ver o que os italianos desenvolveram.

O Campeonato do Mundo terá início a 10 de março na Argentina. Embora o calendário ainda não esteja concluído, a data do Grande Prémio da Alemanha, na bacia do vale, a 1 e 2 de junho, está fixada. O Grande Prémio da Alemanha será a 8ª ronda do Campeonato do Mundo e os preparativos para o ponto alto do ano já estão em pleno andamento. O organizador ainda está a oferecer bilhetes com desconto para quem reserv ar com antecedência. Se quiser assistir a toda a época de 2024 em livestream, deve também aproveitar a oferta especial da MXGP-TV.com.

O ADAC MX Masters arranca em Fürstlich Drehna no fim de semana de 20 e 21de abril. Max Nagl(KMP Honda) está a tentar defender o seu título e o pentacampeão Dennis Ullrich(Sarholz KTM) regressou ao ADAC MX Masters.

Mas o novo ano também levanta questões. Como é que o Campeonatodo Mundo de Supercross da FIM vai continuar? Após a temporada piloto de 2022, o Campeonato Mundial de Supercross de 2023 tornou-se um desastre. Embora o Campeonato do Mundo tenha sido muito agradável do ponto de vista alemão com o vencedor Ken Roczen, a realização dos campeonatos voltou a levantar mais perguntas do que respostas. Ao contrário do Campeonato do Mundo de Supercross da FIM, que foi organizado ao nível de eventos locais, oCampeonato do Mundo de SMX foi criado nos EUA. As finais de repescagemofereceram corridas emocionantes, mas para alguns pilotos e equipas, já estava para além do limite do possível. Houve demasiadas lesões no final. Este é outro domínio em que as negociações são urgentemente necessárias. Depois das experiências dos últimos dois anos, a FIM e a AMA deviam finalmente voltar a sentar-se juntas e reorganizar o Campeonato do Mundo de Supercross, em vez de se envolverem em jogos de poder à custa dos pilotos e das equipas.

Esta é também umaesperançapara 2024, uma vez que os desafios estão a aumentar. O ambiente do nosso desporto vai continuar a debater-se com problemas. Cada vez mais circuitos estão a ter problemas. Até o lendário circuito de areia de Lommel, na Bélgica, teve de lidar com as autoridades ambientais no final do ano passado. Felizmente, o encerramento iminente do circuito foi evitado à última hora. No contexto da anunciada proibição dos motores de combustão, o desporto do motocross está cada vez mais na defensiva, especialmente na Alemanha. Mas os atletas são conhecidos por serem lutadores e os desportistas motorizados são particularmente duros. Com isto em mente - vamos começar a trabalhar para que 2024 seja um bom ano !