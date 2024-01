Le calendrier du motocross classique de la coupe ECMX est prêt

Les manifestations Classic jouissent d'une popularité croissante : le son inimitable des légendaires quatre-temps BSA et des deux-temps CZ combiné à l'odeur de l'huile de ricin confère à ces manifestations une ambiance unique. En outre, les manifestations Classic proposent également un voyage dans le temps à travers l'histoire technique du motocross. La technique du châssis (Twinshock vs. Monoshock progressif), la technique du moteur (4 temps vs. 2 temps) et de nombreuses autres étapes de l'évolution technique peuvent être admirées en utilisation réelle sur la piste de motocross et dans le paddock. Les manifestations Classic sont l'occasion de rencontrer les héros d'antan. On peut y admirer des originaux et des répliques de légendes du cross comme Jaroslav Falta.

En septembre 2023, l'assemblée générale de l'European Classic Motorsport Organization (ECMO) s'est tenue à Lugnorre, en Suisse. Des représentants de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Suisse, de la République tchèque, de la Suède, du Pays de Galles, de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de l'Italie et de l'Écosse ont discuté de l'avenir du motocross classique en Europe.

L'engagement de Harald Mühlig, qui a porté sur les fonts baptismaux la Classic ECMX Cup au cours des dernières années, a été nommément mis en avant. SPEEDWEEK.com a couvert ces événements en détail. Cette année, la Classic ECMX Cup se déroulera pour la première fois sous l'égide de l'ECMO. Les dates suivantes ont été annoncées pour cette année.

ECMX Cup 2024 :

25. 05. 2024 - Sverepec (Slovaquie)

15. 06. 2024 - Schwanenstadt (Autriche)

27. 07. 2024 - Culitzsch (Allemagne)

14. 09. 2024 - Sedlcany (République tchèque), Classic Motocross des Nations

De plus amples informations ainsi que les détails des appels d'offres sont disponibles sur le site web de l'ECMO.

Impressions du Classic Motocross des Nations 2023 :