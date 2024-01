Il calendario del motocross classico della Coppa ECMX è fissato

La ECMX Classic Cup si è affermata come serie europea di motocross classico ed è organizzata quest'anno dalla European Classic Motorsport Organisation ECMO. Quest'anno sono previsti 3 eventi.

Gli eventi classici stanno diventando sempre più popolari: il suono inconfondibile delle leggendarie BSA a quattro tempi e CZ a due tempi, unito all'odore dell'olio di ricino, conferisce agli eventi un'atmosfera inconfondibile. Inoltre, gli eventi classici offrono anche un viaggio attraverso la storia tecnica dello sport del motocross. La tecnologia dei telai (twinshock contro monoammortizzatore progressivo), la tecnologia dei motori (4 tempi contro 2 tempi) e molte altre fasi evolutive della tecnica possono essere ammirate nell'uso reale sulla pista di motocross e nel paddock. Agli eventi classici si possono incontrare gli eroi di un tempo. Si possono ammirare gli originali e le repliche di leggende del cross come Jaroslav Falta.

Nel settembre 2023, l'Assemblea generale dell'European Classic Motorsport Organisation (ECMO) si è svolta a Lugnorre, in Svizzera. I rappresentanti di Inghilterra, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Svezia, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Austria, Francia, Italia e Scozia hanno discusso del futuro del motocross classico in Europa.

È stato sottolineato l'impegno di Harald Mühlig, che ha lanciato la Classic ECMX Cup negli ultimi anni. SPEEDWEEK.com ha riportato in dettaglio questi eventi. Quest'anno la Classic ECMX Cup si svolgerà per la prima volta sotto l'egida dell'ECMO. Per quest'anno sono state annunciate le seguenti date

Coppa ECMX 2024:

25. 05. 2024 - Sverepec (Slovacchia)

15. 06. 2024 - Schwanenstadt (Austria)

27. 07. 2024 - Culitzsch (Germania)

14. 09. 2024 - Sedlcany (Repubblica Ceca), Motocross classico delle Nazioni

Ulteriori informazioni e dettagli sui bandi di gara sono disponibili sul sito web dell'ECMO.

Impressioni sul Classic Motocross des Nations 2023: