O calendário da Taça ECMX de Motocross Clássico está definido

As provas clássicas estão a tornar-se cada vez mais populares: o som inconfundível dos lendários BSA a quatro tempos e CZ a dois tempos, combinado com o cheiro a óleo de rícino, dá às provas um ambiente inconfundível. Além disso, os eventos clássicos também oferecem uma viagem através da história técnica do desporto de motocross. A tecnologia do chassis (twinshock vs. monoshock progressivo), a tecnologia do motor (4 tempos vs. 2 tempos) e muitas outras fases de evolução técnica podem ser admiradas em utilização real na pista de motocross e no paddock. Nos eventos clássicos, é possível conhecer os heróis de outros tempos. Originais e réplicas de lendas do cross, como Jaroslav Falta, podem ser admirados.

Em setembro de 2023, a Assembleia Geral da Organização Europeia de Desportos Motorizados Clássicos (ECMO) teve lugar em Lugnorre, na Suíça. Representantes de Inglaterra, Países Baixos, Suíça, República Checa, Suécia, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Áustria, França, Itália e Escócia discutiram o futuro do motocross clássico na Europa.

O empenhamento de Harald Mühlig, que lançou a Taça ECMX Clássica nos últimos anos, foi realçado pelo seu nome. A SPEEDWEEK.com relatou estes eventos em pormenor. Este ano, a Taça ECMX Clássica realizar-se-á pela primeira vez sob a égide da ECMO. Foram anunciadas as seguintes datas para este ano

Taça ECMX 2024:

25. 05. 2024 - Sverepec (Eslováquia)

15. 06. 2024 - Schwanenstadt (Áustria)

27. 07. 2024 - Culitzsch (Alemanha)

14. 09. 2024 - Sedlcany (República Checa), Clássico do Motocross das Nações

Mais informações e pormenores sobre os concursos podem ser encontrados no sítio Web do ECMO.

Impressões do Motocross Clássico das Nações 2023: