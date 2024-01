Team De Carli : 30 ans de succès

L'équipe de motocross de la famille De Carli fête ces jours-ci ses 30 ans d'existence. Après sa carrière active, le patron Claudio De Carli a commencé en janvier 1994 avec l'équipe de course qui évolue aujourd'hui dans le championnat du monde MXGP et MX2 sous le nom de Team Red Bull-GASGAS. Quelques années plus tard, De Carli a pris sous contratle jeune Antonio Cairoli , qui a ensuite remporté neuf titres de champion du monde. Depuis la saison 2010, l'équipe De Carli est en coopération continue avec le Pierer-Group (KTM, GASGAS).

La fête du jubilé s'est déroulée mercredi sur la piste de cross de Malagrotta, qui est également l'un des parcours d'entraînement préférés de l'équipe. Une scène y a été installée pour l'occasion et la liste des invités était prestigieuse. En premier lieu, Antonio "Tony" Cairoli, qui a remporté ses neuf titres de champion du monde pour l'équipe De Carli et qui travaille désormais pour le projet de motocross Ducati.

En guise de point d'orgue, une boîte en verre a été amenée sur la scène pour Claudio De Carli, le directeur de l'équipe, dans laquelle étaient drapés le tout premier casque de Cairoli en championnat du monde, datant de 2005, et le dernier de la saison 2017.Cairoli avait également signé le cube de verre avec la devise émotionnelle "Un team di successo batte con un solo cuore" ("Une équipe de succès bat avec un seul cœur") - une façon de souligner l'esprit familial de la troupe.

Outre "TC222" Cairoli, le triple champion du monde 125 Alessio "Chicco" Chiodi était également présent sur scène, tout comme Claudio Federici. Chiodi a remporté deux de ses trois couronnes de champion du monde dans l'équipe de De Carli. Sous l'auvent du camion, les stars, les fans et les amis ont ensuite fait la fête à Malagrotta avec du gâteau et du prosecco. Et avec les stars, le fils de Cairoli, Chase, posait déjà sur les photos avec son père et les légendes.

Entre-temps, le fils Davide a repris les affaires courantes de la maison De Carli. L'Allemand Simon Längenfelder , qui devrait compter parmi les candidats au titre dans la catégorie MX2 en 2024, estégalement sous contrat avec l'équipe Red Bull-GASGAS. Dans la tente, outre la moto de Längenfelder, la moto du champion du monde MXGP Jorge Prado JorgePrado était égalementexposée.