Team De Carli: 30 anni di successi

Il team di motocross della famiglia De Carli festeggia in questi giorni il suo 30° anniversario. Dopo la sua carriera attiva, il patron Claudio De Carli ha dato vita nel gennaio 1994 alla squadra corse, che oggi gareggia nei campionati mondiali MXGP e MX2 come Team Red Bull-GASGAS. Qualche anno dopo, De Carli ingaggiò il giovane Antonio Cairoli, che avrebbe vinto nove titoli mondiali. Dalla stagione 2010, il team De Carli collabora costantemente con il Gruppo Pierer (KTM, GASGAS).

La celebrazione dell'anniversario si è svolta mercoledì sulla pista di fondo di Malagrotta, che è anche una delle piste di allenamento preferite dal team. Per la celebrazione è stato allestito un palco speciale e anche la lista degli ospiti era di alto livello. Primo fra tutti Antonio "Tony" Cairoli, che ha vinto tutti e nove i suoi titoli mondiali con il team De Carli e ora lavora per il progetto motocross della Ducati.

Come momento clou, è stata portata sul palco una scatola di vetro per il direttore del team Claudio De Carli, in cui erano drappeggiati il primo casco del campionato del mondo di Cairoli del 2005 e l'ultimo della stagione 2017.Cairoli ha anche firmato il cubo di vetro con il motto emozionale "Un team di successo batte con un solo cuore", per sottolineare lo spirito familiare della squadra.

Oltre a "TC222" Cairoli, erano presenti sul palco anche il tre volte campione del mondo 125cc Alessio "Chicco" Chiodi e Claudio Federici. Chiodi ha vinto due dei suoi tre titoli mondiali con il team De Carli e le star, i fan e gli amici hanno festeggiato con torta e prosecco nel tendone del camion a Malagrotta. Il figlio di Cairoli, Chase, ha posato con le star per le foto con il padre e le leggende.

Nel frattempo, il figlio di De Carli, Davide, ha preso in mano le redini dell'attività quotidiana. Il team Red Bull GASGAS ha sotto contrattoanche il pilota tedesco Simon Längenfelder , che dovrebbe essere uno dei pretendenti al titolo nella classe MX2 nel 2024. Oltre alla moto di Längenfelder, nella tenda eraesposta anche la moto del campione del mondo MXGP Jorge Prado JorgePrado .