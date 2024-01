Equipa De Carli: 30 anos de sucesso

A bem sucedida equipa do Campeonato do Mundo de Motocross de Claudio De Carli celebrou um aniversário importante na pista de Malagrotta, perto de Roma.

A equipa de motocross da família De Carli celebra hoje o seu 30º aniversário. Após a sua carreira ativa, o patrono Claudio De Carli fundou a equipa de corridas em janeiro de 1994, que hoje compete nos Campeonatos do Mundo MXGP e MX2 como Team Red Bull-GASGAS. Alguns anos mais tarde, De Carli contratou o jovem Antonio Cairoli, que viria a ganhar nove títulos de campeão mundial. Desde a época de 2010, a equipa De Carli tem mantido uma cooperação contínua com o Grupo Pierer (KTM, GASGAS).

A celebração do aniversário teve lugar na quarta-feira na pista de cross-country de Malagrotta, que é também uma das pistas de treino preferidas da equipa. Foi montado um palco especial para a celebração e a lista de convidados também era de alto nível. Em primeiro lugar, Antonio "Tony" Cairoli, que ganhou todos os seus nove títulos de campeão do mundo pela equipa De Carli e que agora trabalha para o projeto de motocross da Ducati.

Como ponto alto, foi levada ao palco uma caixa de vidro para o diretor da equipa, Claudio De Carli, na qual foram colocados o primeiro capacete de Cairoli no campeonato do mundo de 2005 e o último da época de 2017.Cairoli também assinou o cubo de vidro com o lema emotivo "Un team di successo batte con un solo cuore" ("Uma equipa de sucesso bate com um só coração") - o que também pretendia realçar o espírito de família da equipa.

Para além de "TC222" Cairoli, o tricampeão mundial de 125cc Alessio "Chicco" Chiodi também esteve no palco, assim como Claudio Federici. Chiodi ganhou dois dos seus três campeonatos mundiais com a equipa De Carli e as estrelas, os fãs e os amigos celebraram com bolo e prosecco no toldo do camião em Malagrotta. E o filho de Cairoli, Chase, posou ao lado das estrelas para tirar fotografias com o pai e as lendas.

Entretanto, o filho de De Carli, Davide, tomou conta do dia a dia da empresa. A equipa Red Bull GASGAS tem também sob contrato opiloto alemão Simon Längenfelder , que deverá ser um dos candidatos ao título na classe MX2 em 2024. Para além da moto de Längenfelder, a moto do Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado JorgePrado também esteve emexposição na tenda.