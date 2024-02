Riola Sardo: il primo metro di giudizio per i piloti del campionato del mondo

Il Campionato italiano open di motocross prende il via questo fine settimana a Riola Sardo, in Sardegna, con una nutrita schiera di partecipanti.

La stagione 2024 del motocross prende il via domenica con il Campionato Italiano Open a Riola Sardo, nell'isola mediterranea della Sardegna. L'incontro sulla sabbia profonda prevede un campo di partenza estremamente ben equipaggiato. Anche perché Riola sarà una tappa del calendario del Campionato del Mondo il 7 aprile.

L'elenco delle stelle è guidato dal secondo classificato della MXGP Romain Febvre (Kawasaki) e da Tim Gajser (Honda). A loro si aggiungeranno il pilota francese della Yamaha MXGP Maxime Renaux e l'olandese Glenn Coldenhoff, al suo debutto con la 450cc factory Fantic, e Ben Watson con la moto factory Beta.

Anche Ruben Fernandez, compagno di squadra di Gajser, sarà al via a Riola. Sarà interessante vedere come si comporterà il belga Jago Geerts, specialista della sabbia e nuovo arrivato in MXGP, sulla seconda Yamaha ufficiale. Lo stesso vale per il pilota olandese Roan van den Moosdijk sulla seconda 450 Fantic.

I favoriti nella classe MX2 sono il campione del mondo Andrea Adamo e il tedesco Simon Längenfelder sulla Red Bull GASGAS del team De Carli. Anche il nuovo compagno di squadra di Längenfelder, Marc-Antoine Rossi, si presenterà al cancelletto di partenza a Riola.

Anche il tedesco Max Spies (KTM) sarà presente in Sardegna per completare un primo controllo di forma. Hanno firmato anche i fratelli olandesi Lotte e Jayson van Drunen, figli dell'ex pilota Sarholz Honda Marcel van Drunen.