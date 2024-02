Riola Sardo: A primeira bitola para os pilotos do campeonato do mundo

A época de motocross de 2024 arranca no domingo com o Open de Itália em Riola Sardo, na ilha mediterrânica da Sardenha. O encontro na areia profunda tem um campo de partida extremamente bem apetrechado. Uma das razões para isso é o facto de Riola ser uma paragem no calendário do Campeonato do Mundo a 7 de abril.

A lista de estrelas é encabeçada pelo vice-campeão do MXGP Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Honda). A eles juntam-se o piloto de fábrica da Yamaha MXGP, o francês Maxime Renaux, o holandês Glenn Coldenhoff na sua estreia com a Fantic de fábrica de 450cc e Ben Watson na moto de fábrica Beta.

O companheiro de equipa de Gajser, Ruben Fernandez, também vai começar em Riola. Será interessante ver como o especialista em areia da Bélgica e recém-chegado ao MXGP, Jago Geerts, se comporta na segunda Yamaha de fábrica. O mesmo se aplica ao piloto holandês Roan van den Moosdijk na segunda 450 Fantic.

Os favoritos na classe MX2 são o campeão do mundo Andrea Adamo e o alemão Simon Längenfelder na Red Bull GASGAS da equipa De Carli. O novo companheiro de equipa de Längenfelder, Marc-Antoine Rossi, também vai estar na linha de partida em Riola.

O alemão Max Spies (KTM) também vai estar presente na Sardenha para efetuar um primeiro controlo de forma. Os irmãos holandeses Lotte e Jayson van Drunen, filhos do antigo piloto da Sarholz Honda Marcel van Drunen, também se inscreveram.