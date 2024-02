Triumph en motocross : la prochaine première

Outre le coup d'envoi du championnat italien open à Riola Sardo, ce week-end marque également le début de la série MX espagnole. L'équipe d'usine Nestaan-Husqvarna nouvellement formée sera au départ sur l'ancienne piste de Grand Prix de Talavera de le Reina, la ville natale du champion du monde Superbike Alvaro Bautista.

L'Italien Mattia Guadagnini y fera ses débuts en course avec la 450 Husky. S'y ajouteront les deux pilotes MX2 rapides du Benelux, Lucas Coenen et Kay de Wolf. La première apparition de la nouvelle équipe d'usine Triumph MX2 sera également très intéressante à Talavera. Le Danois Mikkel Haarup et le Sud-Africain Camden McLellan ont été engagés comme pilotes pour la TF 250-X. L'ancienne star belge du MXGP, Clement Desalle, fait office de pilote d'essai depuis l'année dernière.

Contrairement à la série italienne, le championnat international espagnol se déroule sur toute l'année et comprend sept meetings. La prochaine étape aura lieu fin février dans les nouvelles installations de Lugo, la ville natale de Jorge Prado. La finale se déroulera à la mi-octobre sur l'ancienne piste de GP de Bellpuig.

Dans la série de supercross américaine, Triumph fera également ses débuts ce week-end dans le championnat de la côte est américaine à Detroit. Les pilotes seront Jalek Swoll et Evan Ferry, le fils de l'ancien pilote officiel Kawasaki Tim Ferry. Joe Savatgy sera également présent dans le championnat américain outdoor sur une Triumph 250.