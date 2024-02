Triumph nello sport del motocross: la prossima anteprima

Mentre molti piloti di motocross torneranno per la prima volta al cancelletto di partenza in Sardegna questo fine settimana, anche la prova d'apertura del campionato spagnolo a Talavera de la Reina sarà molto interessante.

Oltre alla prova d'apertura del Campionato Italiano Open a Riola Sardo, questo fine settimana prende il via anche la serie MX in Spagna. Il neonato team Nestaan-Husqvarna sarà al via sull'ex circuito del Gran Premio di Talavera de le Reina, città natale del campione del mondo Superbike Alvaro Bautista.

L'italiano Mattia Guadagnini farà il suo debutto in gara con la Husky 450cc. A lui si uniranno i due veloci piloti del Benelux MX2 Lucas Coenen e Kay de Wolf. Anche la prima apparizione della nuova squadra Triumph MX2 works sarà estremamente emozionante a Talavera. Il danese Mikkel Haarup e il sudafricano Camden McLellan sono stati ingaggiati come piloti per la TF 250-X. L'ex star belga della MXGP Clement Desalle è il collaudatore dallo scorso anno.

A differenza della serie italiana, il campionato internazionale spagnolo si svolge durante tutto l'anno e comprende sette incontri. La prossima tappa è il nuovo circuito di Lugo, città natale di Jorge Prado, alla fine di febbraio. La finale si svolgerà poi a metà ottobre sull'ex circuito GP di Bellpuig.

Triumph farà anche il suo debutto nella serie Supercross statunitense questo fine settimana nel Campionato USA della Costa Orientale a Detroit. Jalek Swoll ed Evan Ferry, figlio dell'ex pilota Kawasaki Tim Ferry, saranno i piloti presenti. Anche Joe Savatgy sarà in sella a una Triumph da 250 cc nel Campionato USA Outdoor.