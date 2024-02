Triumph no desporto de motocross: a próxima estreia

Para além da ronda de abertura do Campeonato Open de Itália em Riola Sardo, a série MX de Espanha também arranca este fim de semana. A recém-formada equipa de fábrica Nestaan-Husqvarna vai estar no início no antigo circuito de Grande Prémio de Talavera de le Reina, a cidade natal do Campeão do Mundo de Superbike Alvaro Bautista.

O italiano Mattia Guadagnini fará a sua estreia na competição com a Husky de 450cc. A ele juntar-se-ão os dois rápidos pilotos de MX2 do Benelux, Lucas Coenen e Kay de Wolf. A primeira aparição da nova equipa de trabalho da Triumph MX2 também será extremamente emocionante em Talavera. O piloto dinamarquês Mikkel Haarup e o sul-africano Camden McLellan foram contratados como pilotos para a TF 250-X. A antiga estrela belga do MXGP, Clement Desalle, tem sido o piloto de testes desde o ano passado.

Ao contrário da série em Itália, o campeonato internacional espanhol decorre ao longo de todo o ano e inclui sete encontros. A próxima paragem é o novo circuito de Lugo, a cidade natal de Jorge Prado, no final de fevereiro. A final terá lugar em meados de outubro na antiga pista de GP em Bellpuig.

A Triumph também fará a sua estreia na série Supercross dos EUA este fim de semana no Campeonato da Costa Leste dos EUA em Detroit. Jalek Swoll e Evan Ferry, o filho do antigo piloto de fábrica da Kawasaki Tim Ferry, serão os pilotos presentes. Joe Savatgy também vai pilotar uma Triumph 250cc no Campeonato Outdoor dos EUA.