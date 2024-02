Triumph : baptême du feu réussi pour la TF 250-X

Ce week-end, aux États-Unis et en Europe, Triumph a fait les débuts tant attendus en course de sa nouvelle moto de cross TF 250-X et s'en est étonnamment bien sorti dès le départ.

Les débuts très discutés et très attendus de la TF 250-X du constructeur de motos britannique Triumph ont été étonnamment réussis. Lors de l'ouverture de la saison du championnat US Lites de la côte Est à Detroit, Jalek Swoll a montré qu'il était compétitif avec sa nouvelle moto. Après un départ moyen, il s'est battu pour remonter du milieu du peloton jusqu'à la 6e place lors de la finale de la 250. Le jeune coéquipier de Swoll, Evan Ferry, a démontré qu'il était possible de prendre un bon départ avec la nouvelle moto lorsqu'il a tiré le holeshot de la qualification de la dernière chance depuis une position de départ présumée mauvaise et a remporté la course. En finale, Ferry a été impliqué dans le crash de départ, s'est cogné la tête contre les limites de la piste et a malheureusement dû abandonner la course par la suite.

Le fait que la TF 250-X fonctionne bien n'a pas été une grande surprise dans la mesure où des pilotes comme Ricky Carmichael aux États-Unis et Clement Desalle en Europe ont été impliqués dans le travail de développement. Mais les tests ne sont pas des courses.

Le début de saison à Détroit n'a pas été le seul baptême du feu. Triumph veut également participer cette année au championnat du monde de motocross MX2 avec Mikkel Haarup et Camden Mc Lellan et ce dimanche, le coup d'envoi du championnat espagnol de motocross a été donné sur l'ancien circuit du championnat du monde à Talavera. Quelques protagonistes du championnat du monde étaient de la partie. L'équipe d'usine Nestaan Husqvarna, par exemple, a profité de la course pour préparer sa saison.

Dans les deux manches MX2, les deux pilotes d'usine Triumph se sont classés dans le groupe de tête. À la fin des manches, ils accusaient un retard d'environ 30 et 20 secondes sur le vainqueurLucasCoenen de l'équipe d'usine Husqvarna. Il reste maintenant à voir comment les pilotes du championnat du monde vont s'en sortir face à une concurrence plus forte.

Ce qu'il faut retenir, c'est que : Triumph a réussi son baptême du feu des deux côtés de l'Atlantique. Swoll s'est montré compétitif dans le puissant peloton de supercross américain et les deux protagonistes du championnat du monde ont également montré de bonnes performances constantes avec la nouvelle moto en Espagne. Triumph est arrivé dans le sport tout-terrain et va en tout cas enrichir la scène.