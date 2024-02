Trionfo: superato il battesimo del fuoco della TF 250-X

Triumph ha fatto il tanto atteso debutto in gara della nuova TF 250-X da cross sia negli Stati Uniti che in Europa questo fine settimana e ha ottenuto subito risultati sorprendenti.

Il tanto discusso e atteso debutto della TF 250-X della casa motociclistica britannica Triumph ha avuto un successo sorprendente. Jalek Swoll ha dimostrato, in occasione dell'apertura della stagione del Campionato USA Lites East Coast a Detroit, di essere competitivo con la nuova moto. Dopo una partenza mediocre, ha lottato per risalire da metà classifica fino al 6° posto nella finale della 250cc. Il giovane compagno di squadra di Swoll, Evan Ferry, ha dimostrato che è possibile partire bene con la nuova moto quando ha conquistato l'holeshot nelle qualifiche Last Chance da una posizione di partenza presumibilmente scarsa e ha vinto la gara. Ferry è stato coinvolto nell'incidente di partenza della finale, ha battuto la testa contro la barriera della pista e purtroppo si è dovuto ritirare dalla gara.

Il fatto che la TF 250-X funzioni bene non è una grande sorpresa, visto che piloti come Ricky Carmichael negli Stati Uniti e Clement Desalle in Europa hanno partecipato al lavoro di sviluppo. Ma i test non sono gare.

L'apertura della stagione a Detroit non è stato l'unico battesimo del fuoco. Quest'anno Triumph vuole partecipare anche al campionato mondiale di motocross MX2 con Mikkel Haarup e Camden Mc Lellan e oggi, domenica, ha preso il via il campionato spagnolo di motocross sull'ex circuito del campionato mondiale a Talavera. Erano presenti anche alcuni dei protagonisti del campionato mondiale. Il team Nestaan Husqvarna works, ad esempio, ha utilizzato la gara per preparare la stagione.

In entrambe le gare della MX2, i due piloti Triumph erano nel gruppo di testa. Alla fine delle gare, erano a circa 30 e 20 secondi dal vincitoreLucasCoenen del team Husqvarna. Ora resta da vedere come se la caveranno i piloti del campionato del mondo contro una concorrenza più forte.

Una cosa è certa: Triumph ha superato il battesimo del fuoco su entrambe le sponde dell'Atlantico. Swoll è stato competitivo nel forte campo del Supercross statunitense e anche i due protagonisti del campionato mondiale hanno mostrato buone e costanti prestazioni con la nuova moto in Spagna. Triumph è arrivata nello sport fuoristrada e arricchirà sicuramente la scena.