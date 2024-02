Triumph: O batismo de fogo da TF 250-X passou

A tão falada e esperada estreia da TF 250-X do fabricante britânico de motos Triumph foi surpreendentemente bem sucedida. Jalek Swoll mostrou na abertura da época do Campeonato da Costa Leste de Lites dos EUA em Detroit que é competitivo com a nova mota. Depois de um início medíocre, lutou para subir do meio do pelotão para o 6º lugar na final de 250cc. O jovem companheiro de equipa de Swoll, Evan Ferry, mostrou que é possível ter um bom começo com a nova moto quando fez o holeshot na Qualificação de Última Oportunidade a partir de uma posição de partida supostamente pobre e venceu a corrida. Ferry esteve envolvido na queda de partida na final, bateu com a cabeça contra a barreira da pista e, infelizmente, teve de se retirar da corrida.

O facto de a TF 250-X funcionar bem não foi uma grande surpresa, uma vez que pilotos como Ricky Carmichael, nos EUA, e Clement Desalle, na Europa, estiveram envolvidos no trabalho de desenvolvimento. Mas testes não são corridas.

A abertura da época em Detroit não foi o único batismo de fogo. A Triumph também quer participar no Campeonato do Mundo de Motocross MX2 este ano com Mikkel Haarup e Camden Mc Lellan e hoje, domingo, o Campeonato de Motocross de Espanha arrancou no antigo circuito do Campeonato do Mundo em Talavera. Alguns dos protagonistas do Campeonato do Mundo também estiveram presentes. A equipa Nestaan Husqvarna works, por exemplo, aproveitou a corrida para se preparar para a época.

Em ambas as corridas de MX2, os dois pilotos da Triumph Works estiveram no grupo da frente. No final das corridas, estavam a cerca de 30 e 20 segundos do vencedorLucasCoenen da equipa de fábrica da Husqvarna. Agora resta saber como é que os pilotos do campeonato do mundo se vão sair contra uma concorrência mais forte.

Uma coisa é certa: A Triumph passou o seu batismo de fogo em ambos os lados do Atlântico. Swoll foi competitivo no forte campo de Supercross dos EUA e os dois protagonistas do campeonato do mundo também mostraram desempenhos bons e consistentes com a nova moto em Espanha. A Triumph chegou ao desporto todo-o-terreno e irá certamente enriquecer o cenário.