Tim Gajser (Honda) domine à Riola Sardo

Grâce à une performance impressionnante, le pilote officiel HRC slovène Tim Gajser a remporté la course de pré-saison MXGP à Riola Sardo en Sardaigne devant Maxime Renaux (Yamaha) et Romain Febvre (Kawasaki).

La première course de préparation à la saison de championnat du monde s'est déroulée sur le circuit de Riola Sardo en Sardaigne dans le cadre du championnat italien de motocross. Le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre a remporté la première manche devant le pilote Fantic Glenn Coldenhoff et Tim Gajser (Honda).

Gajser a immédiatement pris l'initiative et a rapidement dépassé Coldenhoff et Febvre pour ensuite contrôler la course depuis la tête. Febvre a pu suivre le leader slovène en P2, mais c 'est finalement Gajser qui s'est imposé avec une avance de 4,5 secondes sur Febvre, Renaux, Geerts et Fernandez.

Le holeshot de la deuxième manche a été tiré par Glenn Coldenhoff. Cette fois encore, Tim Gajser n'a pas hésité à prendre la tête et à s'échapper. Gajser a remporté la deuxième manche avec une avance de plus d'une demi-minute sur Renaux, Coldenhoff, Febvre, Fernandez et Geerts.

Les deux pilotes allemands Kosak-KTM, Tom Koch et Maximilian Spies, ont terminé la course aux 11e et 12e places.

Le 7 avril, Riola Sardo accueillera également la 3e manche du championnat du monde de motocross.

Résultats du championnat international italien Riola, MX1:

1. Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7. Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8. Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9. Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10. Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11. Tom Koch (D), KTM, 13-10

12. Maximilian Spies (D), KTM, 12-12