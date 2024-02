Tim Gajser (Honda) domina em Riola Sardo

Com uma prestação impressionante, o piloto de fábrica esloveno da HRC, Tim Gajser, venceu a corrida de pré-época do MXGP em Riola Sardo, na Sardenha, à frente de Maxime Renaux (Yamaha) e Romain Febvre (Kawasaki).

A primeira corrida de pré-época teve lugar no circuito do campeonato do mundo de Riola Sardo, na Sardenha, no âmbito do campeonato italiano de motocross. O piloto da Kawasaki Works, Romain Febvre, fez o holeshot na primeira corrida, à frente do piloto da Fantic, Glenn Coldenhoff, e de Tim Gajser (Honda).

Gajser tomou imediatamente a iniciativa e rapidamente ultrapassou Coldenhoff e Febvre para controlar a corrida a partir da frente. Febvre conseguiu seguir o líder esloveno na P2, mas no final Gajser venceu com uma vantagem de 4,5 segundos sobre Febvre, Renaux, Geerts e Fernandez.

Glenn Coldenhoff fez o holeshot para a segunda corrida. Mais uma vez, Tim Gajser não hesitou durante muito tempo, assumiu a liderança e afastou-se. Gajser venceu a segunda corrida com uma vantagem de mais de meio minuto sobre Renaux, Coldenhoff, Febvre, Fernandez e Geerts.

Os dois pilotos alemães da Kosak KTM, Tom Koch e Maximilian Spies, terminaram a corrida em 11º e 12º lugar.

A 3ª ronda do Campeonato do Mundo de Motocross também terá lugar em Riola Sardo a 7 de abril.

Resultados Campeonato Internacional de Itália Riola, MX1:

1º Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2º Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4º Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5º Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6º Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7º Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8º Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9º Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10º Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11º Tom Koch (D), KTM, 13-10

12º Maximilian Spies (D), KTM, 12-12