Ferruccio Zanchi s'impose à Riola : des débuts parfaits pour le HRC

Ferruccio Zanchi , nouvelle recrue du HRC, n'aurait pas pu faire de meilleure recommandation lors de la première course de pré-saison MX2 à Riola Sardo. L'Italien a remporté l'ouverture du championnat international italien avec un résultat de 4-1.

La première manche a toutefois été remportée par le pilote officiel GASGAS Simon Längenfelder, très en forme. Le champion du monde Andrea Adamo(KTM) a tiré le holeshot, mais Langenfelder a pris le dessus sur Oliver, puis sur Adamo, et a remporté la première manche avec une large avance de 22,4 secondes sur Adamo, Oliver et Zanchi. Après un départ raté, Zanchi a dû se frayer un chemin à travers le peloton pour atteindre la P4.

Après le départ de la deuxième course, un carambolage a eu lieu, impliquant également Längenfelder et Adamo. Prugnieres a pris la tête de la course devant Oliver et Zanchi. Après que l'Espagnol ait pris la tête, Zanchi a pu combler l'écart, prendre la tête et remporter la deuxième manche.

Avec un résultat de 4-1, Ferruccio Zanchi a remporté la victoire du jour lors de sa première course de service pour le HRC.

Längenfelder a dû remonter tout le peloton depuis l'arrière après son crash et a terminé en P4, tandis que pour Adamo, la course était déjà terminée après le crash. Au final, Zanchi et Längenfelder étaient à égalité avec 43 points. Le meilleur résultat de Zanchi dans la deuxième course a été décisif pour sa victoire du jour.

Résultat du championnat international italien Riola, MX2:

1. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4. Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5. Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6. Valerio Lata, (I), GASGAS, 11-6

7. Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8. Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF