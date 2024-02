Ferruccio Zanchi vince a Riola: debutto perfetto per la HRC

Con un risultato di 4-1, il nuovo arrivato in HRC Ferruccio Zanchi ha vinto la prova d'apertura dei campionati internazionali d'Italia di motocross nella classe MX2 davanti al pilota tedesco di GASGAS works Simon Längenfelder.

Il nuovo arrivato in HRC Ferruccio Zanchi non avrebbe potuto dare un consiglio migliore alla prima gara di pre-stagione MX2 a Riola Sardo. L'italiano ha vinto la prova d'apertura dei campionati internazionali italiani con un risultato di 4-1.

Tuttavia, la prima gara è stata vinta dal pilota del team GASGAS Simon Längenfelder, che era in buona forma. Il campione del mondo Andrea Adamo(KTM) ha ottenuto l 'holeshot, ma Längenfelder ha battuto Oliver e poi Adamo per vincere la prima gara con un ampio margine di 22,4 secondi davanti ad Adamo, Oliver e Zanchi. Zanchi ha dovuto lottare per raggiungere la P4 dopo una partenza infruttuosa.

Dopo la partenza della seconda gara, c'è stata una collisione in cui sono rimasti coinvolti anche Längenfelder e Adamo. Prugnieres ha condotto la gara davanti a Oliver e Zanchi. Dopo che lo spagnolo ha preso il comando, Zanchi è stato in grado di colmare il divario, prendere il comando e vincere la seconda gara.

Con un risultato di 4-1, Ferruccio Zanchi ha ottenuto la vittoria di giornata nella sua prima gara per HRC.

Dopo la caduta, Längenfelder ha dovuto rimontare tutto il gruppo da dietro e ha concluso in P4, mentre la gara di Adamo era già finita dopo la caduta. Alla fine, Zanchi e Längenfelder sono rimasti a pari merito con 43 punti. Il miglior risultato di Zanchi nella seconda gara è stato decisivo per la sua vittoria di giornata.

Risultati Campionato Italiano Internazionale Riola, MX2:

1° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3° Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4° Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5. Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6° Valerio Lata, (I), GASGAS, 11-6

7° Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8° Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF