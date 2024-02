Ferruccio Zanchi vence em Riola: estreia perfeita na HRC

Com um resultado de 4-1, o recém-chegado à HRC, Ferruccio Zanchi, venceu a ronda de abertura do campeonato internacional de motocross italiano na classe MX2, à frente do piloto alemão da GASGAS Works, Simon Längenfelder.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

O recém-chegado à HRC, Ferruccio Zanchi, não poderia ter dado uma melhor recomendação na primeira corrida de pré-temporada MX2 em Riola Sardo. O italiano venceu a ronda de abertura do campeonato internacional italiano com um resultado de 4-1.

No entanto, a primeira corrida foi ganha pelo piloto da GASGAS, Simon Längenfelder, que estava em boa forma. O campeão do mundo Andrea Adamo(KTM) fez o holeshot, mas Längenfelder bateu Oliver e depois Adamo para vencer a primeira corrida com uma grande margem de 22,4 segundos de vantagem sobre Adamo, Oliver e Zanchi. Zanchi teve de lutar para chegar a P4 depois de um arranque sem sucesso.

Após o início da segunda corrida, houve uma colisão em que Längenfelder e Adamo também estiveram envolvidos. Prugnieres liderou a corrida à frente de Oliver e Zanchi. Depois de o espanhol ter assumido a liderança, Zanchi conseguiu reduzir a diferença, assumir a liderança e vencer a segunda corrida.

Com um resultado de 4-1, Ferruccio Zanchi conquistou a vitória do dia na sua primeira corrida pela HRC.

Após a queda, Längenfelder teve de passar todo o pelotão por trás e terminou em P4, enquanto a corrida de Adamo já tinha terminado após a queda. No final, Zanchi e Längenfelder ficaram empatados com 43 pontos. O melhor resultado de Zanchi na segunda corrida foi decisivo para a sua vitória no dia.

Resultados Campeonato Internacional Italiano Riola, MX2:

1º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4º Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5º Hakon Fredriksen (NOR), KTM, 6-5

6º Valerio Lata(I), GASGAS, 11-6

7º Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8º Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF