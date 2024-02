Vincent Bereni : "C'était un grand jour pour Triumph".

Les débuts de Triumph Motorcycles en course ont été prometteurs. La 6e place de Jalek Swoll à Detroit et les podiums de la course de pré-saison à Talavera, en Espagne, ont montré que le nouveau projet avait beaucoup de potentiel.

"Nous avons beaucoup travaillé sur ce projet pendant de très nombreux mois et c'est très spécial de courir à nouveau", a déclaré Vincent Bereni, directeur de l'équipe Triumph, après la première course de pré-saison à Talavera, en Espagne, où les deux pilotes officiels Triumph ont tout de suite terminé sur le podium derrière le vainqueur Lucas Coenen(Husqvarna). Bereni a agi à partir de 2014 en tant que ' manager technique ' dans l'ancienne équipe d'usine KRT. C'est également lui qui a probablement mis en place le deal avec Clement Desalle en tant que pilote d'essai Triumph, car le Belge était sous contrat avec Kawasaki jusqu'à la fin de sa carrière en 2020. Bereni est maintenant confronté à une nouvelle tâche avec Triumph : "Je pense que nous pouvons dire que c'était un grand jour pour nous et pour notre nouvelle moto".

Tant au supercross américain de Détroit qu'à Riola, les pilotes sont bien sortis de la grille de départ. "Nous pouvons en retirer beaucoup de positif et la participation à cet événement de pré-saison nous aide à évaluer où nous nous situons globalement. Mikkel a pris trois grands départs et s'est battu avec acharnement dans toutes les courses. Camden Mc Lellan a eu un peu de mal dès le début, donc nous avons encore du travail à faire à ce niveau. Ce week-end, tout était axé sur la course, l'apprentissage et l'amélioration des procédures. Je suis content que nous y soyons parvenus. Nous allons maintenant nous remettre au travail et nous avons hâte de reprendre la course dans deux semaines en France".

La prochaine apparition de Triumph en Europe aura lieu le 18 février à Sommières (France).

Ian Kimber est le directeur du programme tout-terrain de Triumph Motorcycles: "Mikkel et Camden ont montré à quel point ils se sentaient à l'aise sur la moto et à quelle vitesse ils s'y sont habitués, ce qui leur a permis d'atteindre immédiatement leur rythme de course et de se battre pour des podiums. Ce fut un début vraiment prometteur en Espagne et constitue une bonne base pour la préparation de la saison".

Malgré l'euphorie qui règne au sein de l'équipe suite à ce résultat, il convient de noter que Lucas Coenen a remporté la première manche avec 31 secondes d'avance et la deuxième avec 18 secondes d'avance et qu'il n'y avait guère d'autres pointures du championnat du monde MX2 au départ en Espagne. La sixième place de Jalek Swoll à Detroit est donc beaucoup plus significative que la course de pré-saison en Europe. Mais à Détroit, Swoll a également profité de l'abandon de grands noms qui s'étaient déjà désunis au départ : Deegan, Vialle, McAdooet Hammaker font partie du cercle restreint des favoris et n'ont plus joué aucun rôle dans cette course après leur crash de départ. Aux États-Unis, si l'on est réaliste, Triumph devrait se classer dans le top 10, mais même cela est plus qu'honorable pour un nouveau venu.