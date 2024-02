Vincent Bereni: "È stata una grande giornata per la Triumph".

"Abbiamo lavorato molto a questo progetto per moltissimi mesi ed è davvero speciale tornare a correre", ha dichiarato il Team Manager Triumph Vincent Bereni dopo la prima gara pre-stagionale a Talavera, in Spagna, dove entrambi i piloti ufficiali Triumph sono saliti sul podio dietro al vincitore Lucas Coenen(Husqvarna). Bereni ha ricoperto il ruolo di " responsabile tecnico " nell'ex team KRT dal 2014. È probabile che abbia anche organizzato l'accordo con Clement Desalle come pilota collaudatore Triumph, dato che il belga era sotto contratto come pilota ufficiale Kawasaki fino alla fine della sua carriera nel 2020. Bereni si appresta ora ad affrontare una nuova sfida con Triumph: "Penso che si possa dire che questa è stata una grande giornata per noi e per la nostra nuova moto".

I piloti sono usciti bene dal cancelletto di partenza sia al Supercross statunitense di Detroit che a Riola. "Possiamo trarre molti vantaggi da questa situazione e partecipare a questo evento pre-stagionale ci aiuta a valutare il nostro livello generale. Mikkel ha fatto tre ottime partenze e ha lottato duramente in tutte le gare. Camden Mc Lellan ha faticato un po' fin dall'inizio, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare. Questo fine settimana è stato all'insegna delle gare, dell'apprendimento e del miglioramento dei processi. Sono contento che siamo riusciti a farlo. Ora torniamo al lavoro e non vediamo l'ora di tornare a correre in Francia tra quindici giorni".

La prossima apparizione europea di Triumph è prevista per il 18 febbraio a Sommières (Francia).

Ian Kimber, responsabile del programma fuoristrada di Triumph Motorcycles:"Mikkel e Camden hanno dimostrato quanto si trovino a loro agio sulla moto e quanto velocemente si siano abituati ad essa, consentendo loro di raggiungere subito il ritmo di gara e di lottare per il podio. L'inizio in Spagna è stato davvero promettente e costituisce una buona base per la preparazione della stagione".

Nonostante l'euforia del team per il risultato, bisogna anche notare che Lucas Coenen ha vinto la prima gara con un vantaggio di 31 secondi e la seconda gara con un vantaggio di 18 secondi e che al via in Spagna non c'erano praticamente altri piloti di alto livello del Campionato del Mondo MX2. Da questo punto di vista, la P6 di Jalek Swoll a Detroit è molto più significativa della gara pre-stagionale in Europa. Ma Swoll ha anche beneficiato a Detroit dei ritiri di grandi nomi che si erano già disintegrati alla partenza: Deegan, Vialle, McAdooe Hammaker fanno parte della ristretta cerchia dei favoriti e non hanno più avuto un ruolo in questa gara dopo il loro incidente alla partenza. Realisticamente, Triumph potrebbe finire tra i primi 10 negli USA, ma anche questo è più che rispettabile per un nuovo arrivato.