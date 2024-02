Vincent Bereni: "Foi um grande dia para a Triumph"

"Tanto trabalho foi colocado neste projeto ao longo de muitos, muitos meses e é muito especial estar a correr novamente", disse o Diretor de Equipa da Triumph, Vincent Bereni, após a primeira corrida de pré-temporada em Talavera, Espanha, onde ambos os pilotos de fábrica da Triumph terminaram no pódio atrás do vencedor Lucas Coenen(Husqvarna). Bereni actuou como " gestor técnico " na antiga equipa de trabalho da KRT a partir de 2014. Também é provável que tenha arranjado o acordo com Clement Desalle como piloto de testes da Triumph, uma vez que o belga estava sob contrato como piloto de fábrica da Kawasaki até ao final da sua carreira em 2020. Bereni enfrenta agora um novo desafio com a Triumph: "Penso que podemos dizer que este foi um grande dia para nós e para a nossa nova moto."

Os pilotos saíram bem do portão de largada tanto no Supercross dos EUA em Detroit quanto em Riola. "Podemos tirar muitos pontos positivos disto e participar neste evento de pré-época ajuda-nos a avaliar o nosso estado geral. O Mikkel teve três grandes arranques e lutou muito em todas as corridas. Camden Mc Lellan teve algumas dificuldades desde o início, pelo que ainda temos algum trabalho a fazer. Este fim de semana foi uma corrida, uma aprendizagem e uma melhoria dos processos. Estou contente por o termos conseguido fazer. Agora voltamos ao trabalho e estamos ansiosos por voltar a correr em França dentro de duas semanas."

A próxima participação europeia da Triumph terá lugar a 18 de fevereiro em Sommières (França).

Ian Kimber é o Diretor do programa de todo-o-terreno da Triumph Motorcycles:"O Mikkel e o Camden mostraram o quão confortáveis estão na moto e a rapidez com que se habituaram a ela, o que lhes permitiu atingir o ritmo de corrida de imediato e lutar pelos pódios. Foi um início muito promissor em Espanha e constitui uma boa base para a preparação da época."

Apesar de toda a euforia da equipa com o resultado, também deve ser notado que Lucas Coenen venceu a primeira corrida com uma vantagem de 31 segundos e a segunda corrida com uma vantagem de 18 segundos e que não havia praticamente nenhum outro piloto de alto calibre do Campeonato do Mundo MX2 no início em Espanha. Neste sentido, o P6 de Jalek Swoll em Detroit é muito mais significativo do que a corrida de pré-temporada na Europa. Mas Swoll também beneficiou em Detroit das desistências de grandes nomes que já se tinham desintegrado no início: Deegan, Vialle, McAdooe Hammaker fazem parte do círculo restrito de favoritos e já não desempenham qualquer papel nesta corrida após o seu acidente no início. Realisticamente, a Triumph poderá terminar entre os 10 primeiros nos EUA, mas mesmo isso é mais do que respeitável para um estreante.