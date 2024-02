Todd Kellett (Yamaha) remporte la course de plage du Touquet

La légendaire course de plage du Touquet a été dominée cette année encore par les spécialistes du motocross sur sable. Le Britannique Todd Kellett (Yamaha) s'est imposé devant les deux pilotes Honda Cyril Genot et Lars van Berkel.

Le vainqueur de l'année dernière, Todd Kellett, qui a déjà fait plusieurs apparitions dans le championnat du monde de motocross, a dominé cette année encore la légendaire course de plage du Touquet devant une foule immense.

Sur le sable fin et profond, le Britannique s'est imposé avec plus de deux minutes d'avance sur d'autres spécialistes du motocross comme le Belge Cyril Genot et le Néerlandais Lars van Berkel. Le pilote MXGP Brian Bogers a terminé quatrième avec neuf minutes de retard. Le champion du monde junior de motocross en titre , le Français Mathis Valin, a remporté la course de la catégorie junior.

Résultat Le Touquet 2024 :

1. Todd Kellett (GB), Yamaha

2. Cyril Genot (B), Honda

3. Lars van Berkel Honda

Résultat Le Touquet 2024, juniors :

1. Mathis Valin (F), Kawasaki

2. Damien Knuiman (NL), GASGAS

3. Paolo Maschio (F), Kawasaki