Todd Kellett (Yamaha) vence a corrida de praia de Le Touquet

O vencedor do ano passado, Todd Kellett, que já conta com várias participações no Campeonato do Mundo de Motocross, voltou a dominar a lendária corrida de praia em Le Touquet, perante uma enorme multidão de espectadores.

Na areia profunda e fina, o britânico venceu por mais de dois minutos à frente de outros especialistas de motocross como Cyril Genot da Bélgica e Lars van Berkel da Holanda. O estreante no MXGP Brian Bogers terminou em quarto lugar, nove minutos atrás. O atual campeão do mundo júnior de motocross, Mathis Valin, de França, venceu a corrida da classe júnior.

Resultado Le Touquet 2024:

1º Todd Kellett (GB), Yamaha

2º Cyril Genot (B), Honda

3º Lars van Berkel, Honda

Resultado Le Touquet 2024, Juniores:

1º Mathis Valin (F), Kawasaki

2º Damien Knuiman (NL), GASGAS

3º Paolo Maschio (F), Kawasaki