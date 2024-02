Simon Längenfelder (GASGAS): "La primera carrera fue mega"

"La primera carrera ha sido genial", ha dicho un encantado Simon Längenfelder, que se ha presentado en una forma notablemente buena en la primera carrera de pretemporada en Riola (Cerdeña) cinco semanas antes del inicio del Campeonato del Mundo: Tras conseguir la pole position, el piloto de GASGAS dominó la Carrera 1 con una ventaja de 22.4 segundos sobre el campeón del mundo Andrea Adamo (Red Bull KTM).

"Me coloqué tercero tras la salida, adelanté a los dos primeros pilotos en las primeras vueltas y luego pude rodar muy bien", explicó Längenfelder en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "Ha estado bien para ser la primera carrera, pero creo que todo tiene que ir todavía un poco más suave. Pero siempre es así, la primera carrera es siempre una de las más difíciles".

Tras una caída en la primera curva, la tarea en la segunda carrera también resultó difícil. "Por desgracia, tuve una caída al principio de la segunda carrera. Me llevó mucho tiempo volver a levantarme porque las motos estaban encajadas. Mi manillar estaba torcido y fui directamente al pitlane para enderezarlo un poco. Después he rodado muy bien, no pensaba que llegaría tan adelante. Los tres primeros ya se habían ido, ni siquiera los vi. A pesar de todo, he aprendido mucho este fin de semana".

Con las posiciones 1 y 4, el alemán de 19 años ha terminado en segunda posición en la clasificación diaria de la primera parada del "Internazionali d'Italia", empatado a puntos con el ganador Ferruccio Zanchi (HRC). Sin embargo, lo más importante es que la velocidad es la adecuada y que, obviamente, algunas cosas se hicieron bien en invierno.

"El invierno fue muy bueno", confirmó Längenfelder. "Como Jorge [Prado] estaba en América, no tenías al otro piloto para ver si tenías la velocidad adecuada o no. Pero ya llevo un poco más de tiempo en el equipo y pensé que encajaba bastante bien, y sí, se veía que no era tan malo", sonrió Simón, reservado pero confiado.

También hay un debutante en MX2 en el Red Bull GASGAS Factory Racing Team, Marc-Antoine Rossi, pero estuvo ausente en Riola. "Se hizo un poco de daño, pero creo que volverá pronto. Por lo demás, entrené con él todo el invierno y fue genial".

"Entrenamos mucho y pasamos otra semana aquí en Cerdeña. Fue un poco diferente a años anteriores, pero lo disfruté mucho. Estuvimos en Bélgica en diciembre y luego pasamos todo enero en nuestra base de Roma. Vinimos una semana antes de la carrera a Riola, hicimos la sesión de fotos y algunos entrenamientos más, y ahora volvemos a casa", dijo Längenfelder, refiriéndose a su hogar adoptivo en Italia.

La segunda y última etapa del Campeonato Abierto de Italia está prevista para el próximo fin de semana en Mantua. Otra oportunidad para que Längenfelder se ponga a tono para la temporada mundialista. "Hasta ahora sólo hemos planeado Mantua y luego Argentina", dijo Simon sobre sus planes futuros.

La temporada mundialista comienza los días 9 y 10 de marzo en Villa La Angostura, en la Patagonia, y el joven alemán, tercero en el Campeonato del Mundo de 2023, es uno de los favoritos a la corona de MX2, y no sólo desde su convincente actuación en la arena de Cerdeña, tras verse temporalmente frenado por una lesión en el brazo el año pasado.

El primer objetivo para la temporada 2024 es, por tanto, llegar al año con buena salud. "Sí, eso es lo más importante. Ya se vio el año pasado lo rápido que te puedes lesionar. Siempre hay que tener cuidado. Lo más importante es llegar sano, seguir aprendiendo y seguir adelante. Por supuesto, siempre esperas que el resultado final esté muy por delante, pero eso se ve al final del año", añadió Simon Längenfelder.

Resultados Campeonato Internacional Italiano Riola, MX2:

1º Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3º Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4º Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5º Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6º Valerio Lata, (I), GASGAS, 11-6

7º Julius Mikula (CZ), KTM, 10-7

8º Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF