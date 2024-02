Simon Längenfelder (GASGAS) : "La première course était méga".

"La première course a été méga", s'est réjoui Simon Längenfelder, qui s'est présenté dans une forme précoce remarquable lors de la première course de pré-saison à Riola (Sardaigne), cinq semaines avant le début du championnat du monde : Après avoir décroché la pole position, le pilote d'usine GASGAS a dominé la course 1 avec 22,4 secondes d'avance sur le champion du monde Andrea Adamo (Red Bull KTM).

"J'étais troisième après le départ, dans les premiers tours j'ai dépassé les deux premiers pilotes et j'ai pu vraiment bien passer", a décrit Längenfelder lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "C'était bien pour la première course, mais je pense que tout doit encore être un peu plus rond. Mais c'est toujours comme ça, la première course est toujours l'une des plus difficiles".

Après une chute dans le premier virage, la tâche s'est également avérée difficile lors de la deuxième course d'évaluation. "Dans la deuxième course, j'ai malheureusement eu un crash au départ. J'ai mis vraiment longtemps à me relever parce que les motos étaient coincées. Mon guidon était tordu et je suis allé directement dans la pitlane pour le redresser un peu. Ensuite, j'ai vraiment bien avancé, je ne pensais pas que j'arriverais aussi loin. Les trois premiers étaient déjà partis, je ne les ai pas vus. Malgré tout, j'ai beaucoup appris ce week-end".

Avec les rangs 1 et 4, l'Allemand de 19 ans a terminé à la deuxième place du classement journalier de la première étape des "Internazionali d'Italia", à égalité de points avec le vainqueur Ferruccio Zanchi (HRC). Mais ce qui est encore plus important, c'est que la vitesse est bonne et que certaines choses ont manifestement été faites correctement pendant l'hiver.

"L'hiver a été vraiment agréable", a confirmé Längenfelder. "Le fait que Jorge [Prado] soit en Amérique ne nous a pas permis d'avoir un autre pilote pour voir si nous avions la bonne vitesse ou non. Mais cela fait quand même un peu plus longtemps que je suis là et je pensais déjà que cela correspondait assez bien - et oui, on a pu voir que ce n'était pas si mal", sourit Simon, réservé mais sûr de lui.

Le Red Bull GASGAS Factory Racing Team compte également un débutant en MX2, Marc-Antoine Rossi, qui n'était pas présent à Riola. "Il s'est un peu fait mal, mais je pense qu'il sera aussi bientôt de retour. Sinon, je m'étais entraîné avec lui tout l'hiver et c'était vraiment cool".

"Nous nous sommes beaucoup entraînés et avons passé encore une semaine ici en Sardaigne. C'était un peu différent des années précédentes, mais j'ai beaucoup aimé. Nous sommes allés en Belgique en décembre, puis nous avons passé tout le mois de janvier dans notre base à Rome. Une semaine avant la course de Riola, nous sommes venus ici, nous avons fait la séance photo et encore quelques entraînements - et maintenant nous rentrons à la maison", a déclaré Längenfelder en faisant référence à sa patrie d'adoption italienne.

Le week-end prochain, la deuxième et dernière étape du championnat italien ouvert se déroulera à Mantoue. Pour Längenfelder, c'est encore l'occasion de se préparer à la saison de championnat du monde. "Jusqu'à présent, nous n'avons prévu que Mantoue, puis l'Argentine", a déclaré Simon à propos de la suite de son programme.

La saison de championnat du monde débutera les 9 et 10 mars à Villa La Angostura en Patagonie et le jeune Allemand, troisième du championnat du monde en 2023, compte parmi les favoris pour la couronne MX2, et pas seulement depuis sa performance convaincante dans le sable de Sardaigne, après avoir été freiné entre-temps par une blessure au bras l'année dernière.

C'est pourquoi son premier objectif pour la saison 2024 est de traverser l'année en bonne santé. "Oui, c'est le plus important. On a vu l'année dernière à quel point il est rapide de se blesser. Il faut toujours faire attention. Le plus important, c'est d'être en bonne santé, de toujours apprendre et de continuer. Bien sûr, on espère toujours que le résultat final sera en tête, mais on le verra à la fin de l'année", a ajouté Simon Längenfelder.

Résultats du championnat international italien Riola, MX2 :

1. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3. Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4. Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5. Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6. Valerio Lata, (I), GASGAS, 11-6

7. Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8. Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF