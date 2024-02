Simon Längenfelder (GASGAS): "La prima gara è stata fantastica".

"La prima gara è stata fantastica", ha dichiarato un felicissimo Simon Längenfelder, che si è presentato in forma straordinaria alla prima gara pre-stagionale di Riola (Sardegna) cinque settimane prima dell'apertura del campionato mondiale: Dopo aver conquistato la pole position, il pilota di GASGAS ha dominato Gara 1 con un vantaggio di 22,4 secondi sul campione del mondo Andrea Adamo (Red Bull KTM).

"Ero terzo dopo la partenza, ho superato i primi due piloti nei primi giri e poi sono riuscito a guidare molto bene", ha spiegato Längenfelder all'incontro con SPEEDWEEK.com. "È stata una buona prima gara, ma credo che tutto debba essere ancora un po' più fluido. Ma è sempre così, la prima gara è sempre una delle più difficili".

Dopo un incidente alla prima curva, anche il compito nella seconda gara si è rivelato difficile. "Purtroppo ho avuto un incidente all'inizio della seconda gara. Mi ci è voluto molto tempo per rialzarmi perché le moto erano incastrate tra loro. Il mio manubrio era storto e sono andato subito ai box per raddrizzarlo un po'. Poi ho guidato molto bene, non pensavo di arrivare così avanti. I primi tre erano già andati via, non li ho nemmeno visti. Tuttavia, ho imparato molto in questo fine settimana".

Con le posizioni 1 e 4, il 19enne tedesco ha concluso al secondo posto nella classifica giornaliera della prima tappa degli "Internazionali d'Italia", a pari punti con il vincitore Ferruccio Zanchi (HRC). Ancora più importante, però, è che la velocità sia giusta e che alcune cose siano state fatte bene durante l'inverno.

"L'inverno è stato davvero piacevole", ha confermato Längenfelder. "Perché Jorge [Prado] era in America, non c'era l'altro pilota per vedere se avevi la velocità giusta o meno. Ma ora sono con la squadra da un po' più di tempo e ho pensato che fosse un buon adattamento - e sì, si vedeva che non era così male", ha sorriso Simon, riservato ma fiducioso.

Nel Red Bull GASGAS Factory Racing Team c'è anche un rookie della MX2, Marc-Antoine Rossi, che però era assente a Riola. "Si è fatto un po' male, ma credo che tornerà presto. Per il resto, mi sono allenato con lui tutto l'inverno ed è stato davvero bello".

"Ci siamo allenati molto e abbiamo trascorso un'altra settimana qui in Sardegna. È stato un po' diverso dagli anni precedenti, ma mi è piaciuto molto. A dicembre siamo stati in Belgio e poi abbiamo trascorso tutto gennaio nella nostra base a Roma. Siamo venuti qui una settimana prima della gara a Riola, abbiamo fatto il servizio fotografico e qualche altra sessione di allenamento - e ora siamo tornati a casa", ha detto Längenfelder, riferendosi alla sua patria adottiva in Italia.

La seconda e ultima tappa del Campionato Italiano Open è in programma il prossimo fine settimana a Mantova. Un'altra occasione per Längenfelder di entrare in sintonia con la stagione del campionato del mondo in assetto da gara. "Per ora abbiamo programmato solo Mantova e poi l'Argentina", ha detto Simon a proposito dei suoi progetti futuri.

La stagione del Campionato del Mondo inizia il 9 e 10 marzo a Villa La Angostura in Patagonia e il giovane tedesco, che si è classificato terzo nel Campionato del Mondo 2023, è uno dei favoriti per la corona MX2, e non solo dopo la sua convincente performance sulla sabbia della Sardegna, dopo essere stato temporaneamente rallentato da un infortunio al braccio lo scorso anno.

Il primo obiettivo per la stagione 2024 è quindi quello di superare l'anno in buona salute. "Sì, è la cosa più importante. Avete visto l'anno scorso quanto velocemente ci si può infortunare. Bisogna sempre stare attenti. La cosa più importante è superare l'anno in salute, continuare a imparare e andare avanti. Naturalmente, si spera sempre che il risultato finale sia positivo, ma lo si potrà vedere alla fine dell'anno", ha aggiunto Simon Längenfelder.

Risultati Campionato Italiano Internazionale Riola, MX2:

1° Ferruccio Zanchi (I), Honda, 4-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-4

3° Oriol Oliver (E), KTM, 3-2

4° Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 5-3

5. Hakon Fredriksen(NOR), KTM, 6-5

6° Valerio Lata, (I), GASGAS, 11-6

7° Julius Mikula(CZ), KTM, 10-7

8° Andrea Adamo (I), KTM, 2-DNF